Что выгоднее купить: подержанный Samsung Galaxy или старый iPhone (фото)

Модели Galaxy S26 потеряли более 30% от первоначально стоимости менее чем за 6 месяцев, в то время как iPhone 17 обесценились менее чем на 15%.

Аналитики, отслеживающие рынок подержанных смартфонов, обычно указывают на более высокую способность iPhone сохранять свою стоимость по сравнению с Samsung. Иными словами, покупатель смартфона, желающий приобрести флагманский телефон с наименьшими чистыми затратами на владение, скорее выберет iPhone вместо Galaxy S, даже если устройства имеют одинаковую начальную цену, пишет bgr.com.

Цена, уплаченная за использование телефона в течение определенного количества лет, будет представлять собой разницу между ценой покупки и ценой перепродажи. В этом сценарии пользователь вернет больше денег от покупки iPhone, чем от покупки Galaxy S. Затем он может повторить этот процесс с будущими моделями.

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Смартфоны серии iPhone 17 Фото: PhoneArena

Смартфоны Galaxy обесцениваются практически мгновенно

Apple обычно предоставляет владельцам iPhone 5 или 6 лет обновлений iOS. Серия iPhone 11 2019 года может быть обновлена ​​до iOS 27, которая выйдет в сентябре 2026 года. Samsung предоставляет 7 лет основных обновлений Android и обновлений безопасности для таких моделей, как Galaxy S. Это должно было повысить стоимость телефонов Galaxy S для покупателей, которые хотят использовать их дольше. Но это не улучшило темпы обесценивания Galaxy S.

Телефоны Galaxy S26 обесценились быстрее, чем серия iPhone 17, несмотря на то, что они продаются в магазинах около четырех месяцев. Ниже приведены средние цены продажи всех моделей Galaxy S26 и iPhone 17 с объемом памяти 256 ГБ по данным Swappa на середину июля 2026 года:

Galaxy S26: 612 долларов США против 899,99 долларов (начальная цена) — сохранение стоимости: 68,00%

Galaxy S26 Plus: 724 доллара против 1099,99 долларов (начальная цена) — сохранение стоимости: 65,82%

Galaxy S26 Ultra: 875 долларов против 1299,99 долларов (начальная цена) — сохранение стоимости: 67,31%

iPhone 17: 699 долларов против 799 долларов (начальная цена) — сохранение стоимости: 87,47%

iPhone Air: 709 долларов против 999 долларов (начальная цена) – сохранение стоимости: 70,97%

iPhone 17 Pro: 952 доллара против 1099 долларов (начальная цена) – сохранение стоимости: 86,62%

iPhone 17 Pro Max: 1073 доллара против 1199 долларов (начальная цена) – сохранение стоимости: 89,49%

Анализ данных Swappa показывает, что модели Galaxy S26 потеряли более 30% своей стоимости менее чем за 6 месяцев, в то время как 3 модели iPhone 17 обесценились менее чем на 15%. Исключением является iPhone Air, скорость обесценивания которого составляет почти 30%.

Смартфоны серии Galaxy S Фото: Samsung

Когда подержанный Galaxy S может быть выгоднее, чем б/у iPhone

Приведенные выше данные указывают на то, что другая стратегия покупки смартфона может быть выгодна некоторым потребителям. Покупатели с ограниченным бюджетом могут рассмотреть возможность покупки подержанного флагманского Galaxy S26 вместо более дешевого телефона Android. Galaxy S25 FE стоит от 650 долларов до каких-либо скидок. Подержанный Galaxy S26 может быть дешевле и обеспечит лучшую общую производительность. То же самое относится и к предыдущим поколениям Galaxy S и iPhone.

В отчете SellCell от августа 2025 года прогнозируется, что к середине 2026 года средняя остаточная стоимость телефонов Samsung Galaxy S сравняется со средней остаточной стоимостью iPhone через 5 месяцев после запуска. Компания проанализировала исторические тенденции, которые показали, что темпы обесценивания iPhone выросли с 24,7% в 2021 году до 35,4% в 2024 году. В то же время темпы обесценивания Galaxy S улучшились, снизившись с 51,9% в 2022 году до 46,6% в 2025 году. Однако оценки SellCell не могли предсказать популярность серии iPhone 17.

Кроме того, хотя компания полагала, что флагманские телефоны Apple и Samsung будут иметь одинаковые темпы обесценивания через 5 месяцев, она все же ожидала, что телефоны Galaxy S будут обесцениваться быстрее, чем iPhone, чем дольше они используются. SellCell прогнозировала, что Galaxy S сравняется с девятимесячным темпом обесценивания iPhone только в 2028 году. SellCell указала на ИИ как на одну из причин улучшения показателей сохранения стоимости телефонов Android. Apple Intelligence и новые функции Siri, представленные на WWDC 2026 для iOS 27, впечатлили первых тестировщиков. Они могут сыграть роль в сохранении стоимости iPhone. SellCell признала, что еще не выпущенная серия iPhone 17 и будущие улучшения ИИ могут повлиять на темпы обесценивания iPhone.

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