Кондиционеры, которые экономят электричество: обзор 5 инверторных моделей (фото)
Пять популярных моделей кондиционеров от брендов, которые давно и уверенно продаются в Украине и имеют класс энергоэффективности А++ и А+: Gree, Daikin, Mitsubishi, Electrolux, Royal Clima.
В Украине растут цены на коммунальные услуги, и основная боль — плата за электричество, которое поставляется с перебоями из-за постоянных атак ВС РФ. Однако летом терпеть жару невыносимо, и потому жители больших городов используют кондиционеры разных типов. Фокус расскажет про сплит-системы, которые работают исправно и потребляют электроэнергию умеренно.
При покупке устройства стоит обратить внимание на его класс энергоэффективности. Экономичные модели имеют маркировку А++ или А+. Также важно наличие инвертора, который плавно регулирует обороты, чтобы компрессор не включался на полную мощность. Помните: чем меньше скачков напряжения, тем меньше расход киловатт.
Для справки: инверторный кондиционер - это тип устройства, в котором используется компрессор с инверторным управлением для регулировки скорости компрессора в соответствии с необходимой температурой.
Daikin FTXB25C/RXB25C
Технические характеристики:
- Марка: Daikin (Япония, сборка — Чехия)
- Тип: сплит-система, инвертор
- Площадь: до 25 кв. м
- Класс энергоэффективности: A++
- Мощность охлаждения/обогрева: 2,5 кВт/3,15 кВт
- Уровень шума: 19 дБ
- Допфункции: режим "тихий сон", самоочистка теплообменника, фильтр с ионами серебра, Wi‑Fi
- Цена: от 18 000 грн
Кондиционеры от Daikin не прихотливы в обслуживании, имеют плавно работающий инвертор, благодаря чему устройство работает очень тихо. Функция самоочистки упростит жизнь владельцам кондиционера — им не придется чистить все внутренности самостоятельно, вместо них это сделает вентилятор, который продувает испаритель. В итоге, влага не будет скапливаться.
Плюсы:
- очень тихий;
- высокая энергоэффективность;
- надежная сборка и долгий срок службы;
- продуманные функции.
Минусы:
- фильтры и обслуживание стоят дороже, чем у бюджетников.
Mitsubishi Electric MSZ‑HR25VF/MUZ‑HR25VF
Технические характеристики:
- Бренд: Mitsubishi Electric (Япония, сборка — Турция)
- Тип: сплит‑система, инвертор
- Площадь: до 25 кв. м
- Класс энергоэффективности: A++
- Мощность охлаждения/обогрева: 2,5 кВт/3,2 кВт
- Уровень шума: от 19 дБ
- Допфункции: 3D‑автоматические жалюзи, режим экономичного охлаждения, датчик движения, самодиагностика
- Цена: от 40 000 грн
Кондиционер оборудован сенсором движения для того, чтобы автоматически переводить устройство в экономичный режим, если в помещении никого нет. Кроме того, он имеет класс энергоэффективности А++, что помогает экономить на электричестве еще больше.
Плюсы:
- допэкономия благодаря датчику движения;
- тихий;
- равномерное распределение воздуха;
- качественная сборка.
Минусы:
- высокая стоимость;
- пульт ДУ перегружен кнопками.
Electrolux EACS/I‑12HVI/N8
Технические характеристики:
- Марка: Electrolux (Швеция, сборка — Китай)
- Тип: сплит‑система, инвертор
- Площадь: до 35 кв. м
- Класс энергоэффективности: A++
- Мощность охлаждения/обогрева: 3,5 кВт/4 кВт
- Уровень шума: от 21 дБ
- Допфункции: Wi‑Fi управление, ионизатор, самоочистка, турбо‑режим
- Цена: около 24 000 грн
Кондиционер удобен тем, что им можно управлять через специальное приложение на смартфон, и не придется искать пульт ДУ, который вечно куда-то девается. Ионизатор улучшает качество подаваемого в помещение воздуха, минимизируя пыль и запахи.
Плюсы:
- удобное управление;
- хорошая мощность;
- высокий класс энергоэффективности;
- наличие ионизации.
Минусы:
- уровень шума чуть выше, чем у Daikin и Mitsubishi;
- качество пластика не самое лучшее.
Gree GWH12AABXB‑K6DNA5A
Технические характеристики:
- Марка: Gree (Китай)
- Тип: сплит‑система, инвертор
- Площадь: до 35 кв. м
- Класс энергоэффективности: A+
- Мощность охлаждения/обогрева: 3,55 кВт/3,8 кВт
- Уровень шума: 24 дБ
- Допфункции: самодиагностика, авторестарт, антикоррозийное покрытие теплообменника
- Цена: от 28 000 грн
Gree — один из самых популярных брендов кондиционеров в Украине. У устройств нет лишних наворотов, зато есть все необходимое для эффективного охлаждения или обогрева, а главное — стабильная работа и адекватная цена. Антикоррозийное покрытие будет актуально для жителей приморских городов, где атмосфера влажная и соленая.
Плюсы:
- оптимальное соотношение цены/качества;
- надежность и долговечность;
- защита от коррозии;
- простая и понятная эксплуатация.
Минусы:
- шумнее премиальных моделей;
- нет функций вроде датчика движения или ионизации.
Royal Clima RC‑GL22HN
Технические характеристики:
- Бренд: Royal Clima (Италия, сборка — Китай)
- Тип: сплит‑система, инвертор
- Площадь обслуживания: до 22 кв. м
- Класс энергоэффективности: A+
- Мощность охлаждения/обогрева: 2,2 кВт/2,35 кВт
- Уровень шума: 23 дБ
- Допфункции: таймер, авторестарт, самодиагностика, экономичный режим
- Цена: от 23 000 грн.
Royal Clima претендует на премиальность, но только в дизайне. Оформление внутреннего блока аккуратное — такой кондиционер впишется в любой интерьер. Экономичный режим здесь работает честно: компрессор снижает обороты, и потребление падает.
Плюсы:
- стильный дизайн;
- доступная цена;
Минусы:
- подходит только для небольших комнат;
- шумный;
- простой функционал.
На что обратить внимание при выборе экономичного кондиционера
Вот несколько простых правил:
- Мощность должна четко соответствовать площади. Иными словами, кондиционер, рассчитанный на охлаждение помещения площадью 35 кв. м должен быть установлен в соответствующей комнате. Если площадь составляет, к примеру, 15 кв. м, устройство будет часто включаться и выключаться, а это только повысит расход энергии.
- Если планируете пользоваться кондиционером регулярно, переплата за инвертор быстро окупится за счет экономии электричества.
- Класс энергоэффективности, как уже упоминалось выше, должен иметь маркировку A++ и A+.
- Трасса не должна быть слишком длинной, а наружный блок не должен быть установлен под открытым солнцем или в непроветриваемом месте.
- Фильтры и теплообменник нужно периодически чистить, так как загрязненная техника тратит на 15–30 % больше энергии.
Выбор экономичного кондиционера — это всегда баланс между ценой, функционалом и реальными потребностями. Если вы ищете максимум технологий и тишины — смотрите в сторону Mitsubishi. Если важнее соотношение цены и качества — Electrolux и Gree станут отличным вариантом. А если бюджет ограничен, но хочется инвертор и экономию — Daikin и Royal Clima вполне справится с задачей.
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