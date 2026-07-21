Кондиционеры, которые экономят электричество: обзор 5 инверторных моделей (фото)

Пять популярных моделей кондиционеров от брендов, которые давно и уверенно продаются в Украине и имеют класс энергоэффективности А++ и А+: Gree, Daikin, Mitsubishi, Electrolux, Royal Clima.

В Украине растут цены на коммунальные услуги, и основная боль — плата за электричество, которое поставляется с перебоями из-за постоянных атак ВС РФ. Однако летом терпеть жару невыносимо, и потому жители больших городов используют кондиционеры разных типов. Фокус расскажет про сплит-системы, которые работают исправно и потребляют электроэнергию умеренно.

При покупке устройства стоит обратить внимание на его класс энергоэффективности. Экономичные модели имеют маркировку А++ или А+. Также важно наличие инвертора, который плавно регулирует обороты, чтобы компрессор не включался на полную мощность. Помните: чем меньше скачков напряжения, тем меньше расход киловатт.

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Для справки: инверторный кондиционер - это тип устройства, в котором используется компрессор с инверторным управлением для регулировки скорости компрессора в соответствии с необходимой температурой.

Daikin FTXB25C/RXB25C

Кондиционер Daikin в спальне Фото: Daikin

Технические характеристики:

Марка: Daikin (Япония, сборка — Чехия)

Тип: сплит-система, инвертор

Площадь: до 25 кв. м

Класс энергоэффективности: A++

Мощность охлаждения/обогрева: 2,5 кВт/3,15 кВт

Уровень шума: 19 дБ

Допфункции: режим "тихий сон", самоочистка теплообменника, фильтр с ионами серебра, Wi‑Fi

Цена: от 18 000 грн

Кондиционеры от Daikin не прихотливы в обслуживании, имеют плавно работающий инвертор, благодаря чему устройство работает очень тихо. Функция самоочистки упростит жизнь владельцам кондиционера — им не придется чистить все внутренности самостоятельно, вместо них это сделает вентилятор, который продувает испаритель. В итоге, влага не будет скапливаться.

Плюсы:

очень тихий;

высокая энергоэффективность;

надежная сборка и долгий срок службы;

продуманные функции.

Минусы:

фильтры и обслуживание стоят дороже, чем у бюджетников.

Mitsubishi Electric MSZ‑HR25VF/MUZ‑HR25VF

Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ‑HR25VF в комнате Фото: Mitsubishi

Технические характеристики:

Бренд: Mitsubishi Electric (Япония, сборка — Турция)

Тип: сплит‑система, инвертор

Площадь: до 25 кв. м

Класс энергоэффективности: A++

Мощность охлаждения/обогрева: 2,5 кВт/3,2 кВт

Уровень шума: от 19 дБ

Допфункции: 3D‑автоматические жалюзи, режим экономичного охлаждения, датчик движения, самодиагностика

Цена: от 40 000 грн

Кондиционер оборудован сенсором движения для того, чтобы автоматически переводить устройство в экономичный режим, если в помещении никого нет. Кроме того, он имеет класс энергоэффективности А++, что помогает экономить на электричестве еще больше.

Плюсы:

допэкономия благодаря датчику движения;

тихий;

равномерное распределение воздуха;

качественная сборка.

Минусы:

высокая стоимость;

пульт ДУ перегружен кнопками.

Electrolux EACS/I‑12HVI/N8

Кондиционер Electrolux EACS в интерьере Фото: Electrolux

Технические характеристики:

Марка: Electrolux (Швеция, сборка — Китай)

Тип: сплит‑система, инвертор

Площадь: до 35 кв. м

Класс энергоэффективности: A++

Мощность охлаждения/обогрева: 3,5 кВт/4 кВт

Уровень шума: от 21 дБ

Допфункции: Wi‑Fi управление, ионизатор, самоочистка, турбо‑режим

Цена: около 24 000 грн

Кондиционер удобен тем, что им можно управлять через специальное приложение на смартфон, и не придется искать пульт ДУ, который вечно куда-то девается. Ионизатор улучшает качество подаваемого в помещение воздуха, минимизируя пыль и запахи.

Плюсы:

удобное управление;

хорошая мощность;

высокий класс энергоэффективности;

наличие ионизации.

Минусы:

уровень шума чуть выше, чем у Daikin и Mitsubishi;

качество пластика не самое лучшее.

Gree GWH12AABXB‑K6DNA5A

Кондиционер Gree GWH12AABXB‑K6DNA5A Фото: air-conditioner.ua

Технические характеристики:

Марка: Gree (Китай)

Тип: сплит‑система, инвертор

Площадь: до 35 кв. м

Класс энергоэффективности: A+

Мощность охлаждения/обогрева: 3,55 кВт/3,8 кВт

Уровень шума: 24 дБ

Допфункции: самодиагностика, авторестарт, антикоррозийное покрытие теплообменника

Цена: от 28 000 грн

Gree — один из самых популярных брендов кондиционеров в Украине. У устройств нет лишних наворотов, зато есть все необходимое для эффективного охлаждения или обогрева, а главное — стабильная работа и адекватная цена. Антикоррозийное покрытие будет актуально для жителей приморских городов, где атмосфера влажная и соленая.

Плюсы:

оптимальное соотношение цены/качества;

надежность и долговечность;

защита от коррозии;

простая и понятная эксплуатация.

Минусы:

шумнее премиальных моделей;

нет функций вроде датчика движения или ионизации.

Royal Clima RC‑GL22HN

Кондиционер Royal Clima в комнате Фото: royal clima

Технические характеристики:

Бренд: Royal Clima (Италия, сборка — Китай)

Тип: сплит‑система, инвертор

Площадь обслуживания: до 22 кв. м

Класс энергоэффективности: A+

Мощность охлаждения/обогрева: 2,2 кВт/2,35 кВт

Уровень шума: 23 дБ

Допфункции: таймер, авторестарт, самодиагностика, экономичный режим

Цена: от 23 000 грн.

Royal Clima претендует на премиальность, но только в дизайне. Оформление внутреннего блока аккуратное — такой кондиционер впишется в любой интерьер. Экономичный режим здесь работает честно: компрессор снижает обороты, и потребление падает.

Плюсы:

стильный дизайн;

доступная цена;

Минусы:

подходит только для небольших комнат;

шумный;

простой функционал.

На что обратить внимание при выборе экономичного кондиционера

Вот несколько простых правил:

Мощность должна четко соответствовать площади. Иными словами, кондиционер, рассчитанный на охлаждение помещения площадью 35 кв. м должен быть установлен в соответствующей комнате. Если площадь составляет, к примеру, 15 кв. м, устройство будет часто включаться и выключаться, а это только повысит расход энергии.

Если планируете пользоваться кондиционером регулярно, переплата за инвертор быстро окупится за счет экономии электричества.

Класс энергоэффективности, как уже упоминалось выше, должен иметь маркировку A++ и A+.

Трасса не должна быть слишком длинной, а наружный блок не должен быть установлен под открытым солнцем или в непроветриваемом месте.

Фильтры и теплообменник нужно периодически чистить, так как загрязненная техника тратит на 15–30 % больше энергии.

Выбор экономичного кондиционера — это всегда баланс между ценой, функционалом и реальными потребностями. Если вы ищете максимум технологий и тишины — смотрите в сторону Mitsubishi. Если важнее соотношение цены и качества — Electrolux и Gree станут отличным вариантом. А если бюджет ограничен, но хочется инвертор и экономию — Daikin и Royal Clima вполне справится с задачей.

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