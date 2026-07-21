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Кондиционеры, которые экономят электричество: обзор 5 инверторных моделей (фото)

Кондиционер Mitsubishi Electric в гостиной
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ‑HR25VF в комнате | Фото: Mitsubishi

Пять популярных моделей кондиционеров от брендов, которые давно и уверенно продаются в Украине и имеют класс энергоэффективности А++ и А+: Gree, Daikin, Mitsubishi, Electrolux, Royal Clima.

В Украине растут цены на коммунальные услуги, и основная боль — плата за электричество, которое поставляется с перебоями из-за постоянных атак ВС РФ. Однако летом терпеть жару невыносимо, и потому жители больших городов используют кондиционеры разных типов. Фокус расскажет про сплит-системы, которые работают исправно и потребляют электроэнергию умеренно.

При покупке устройства стоит обратить внимание на его класс энергоэффективности. Экономичные модели имеют маркировку А++ или А+. Также важно наличие инвертора, который плавно регулирует обороты, чтобы компрессор не включался на полную мощность. Помните: чем меньше скачков напряжения, тем меньше расход киловатт.

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Для справки: инверторный кондиционер - это тип устройства, в котором используется компрессор с инверторным управлением для регулировки скорости компрессора в соответствии с необходимой температурой.

Daikin FTXB25C/RXB25C

Кондиционер Daikin в спальне
Кондиционер Daikin в спальне
Фото: Daikin

Технические характеристики:

  • Марка: Daikin (Япония, сборка — Чехия)
  • Тип: сплит-система, инвертор
  • Площадь: до 25 кв. м
  • Класс энергоэффективности: A++
  • Мощность охлаждения/обогрева: 2,5 кВт/3,15 кВт
  • Уровень шума: 19 дБ
  • Допфункции: режим "тихий сон", самоочистка теплообменника, фильтр с ионами серебра, Wi‑Fi
  • Цена: от 18 000 грн

Кондиционеры от Daikin не прихотливы в обслуживании, имеют плавно работающий инвертор, благодаря чему устройство работает очень тихо. Функция самоочистки упростит жизнь владельцам кондиционера — им не придется чистить все внутренности самостоятельно, вместо них это сделает вентилятор, который продувает испаритель. В итоге, влага не будет скапливаться.

Плюсы:

  • очень тихий;
  • высокая энергоэффективность;
  • надежная сборка и долгий срок службы;
  • продуманные функции.

Минусы:

  • фильтры и обслуживание стоят дороже, чем у бюджетников.

Mitsubishi Electric MSZ‑HR25VF/MUZ‑HR25VF

Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ‑HR25VF в комнате
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ‑HR25VF в комнате
Фото: Mitsubishi

Технические характеристики:

  • Бренд: Mitsubishi Electric (Япония, сборка — Турция)
  • Тип: сплит‑система, инвертор
  • Площадь: до 25 кв. м
  • Класс энергоэффективности: A++
  • Мощность охлаждения/обогрева: 2,5 кВт/3,2 кВт
  • Уровень шума: от 19 дБ
  • Допфункции: 3D‑автоматические жалюзи, режим экономичного охлаждения, датчик движения, самодиагностика
  • Цена: от 40 000 грн

Кондиционер оборудован сенсором движения для того, чтобы автоматически переводить устройство в экономичный режим, если в помещении никого нет. Кроме того, он имеет класс энергоэффективности А++, что помогает экономить на электричестве еще больше.

Плюсы:

  • допэкономия благодаря датчику движения;
  • тихий;
  • равномерное распределение воздуха;
  • качественная сборка.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • пульт ДУ перегружен кнопками.

Electrolux EACS/I‑12HVI/N8

Кондиционер Electrolux EACS
Кондиционер Electrolux EACS в интерьере
Фото: Electrolux

Технические характеристики:

  • Марка: Electrolux (Швеция, сборка — Китай)
  • Тип: сплит‑система, инвертор
  • Площадь: до 35 кв. м
  • Класс энергоэффективности: A++
  • Мощность охлаждения/обогрева: 3,5 кВт/4 кВт
  • Уровень шума: от 21 дБ
  • Допфункции: Wi‑Fi управление, ионизатор, самоочистка, турбо‑режим
  • Цена: около 24 000 грн

Кондиционер удобен тем, что им можно управлять через специальное приложение на смартфон, и не придется искать пульт ДУ, который вечно куда-то девается. Ионизатор улучшает качество подаваемого в помещение воздуха, минимизируя пыль и запахи.

Плюсы:

  • удобное управление;
  • хорошая мощность;
  • высокий класс энергоэффективности;
  • наличие ионизации.

Минусы:

  • уровень шума чуть выше, чем у Daikin и Mitsubishi;
  • качество пластика не самое лучшее.

Gree GWH12AABXB‑K6DNA5A

Gree GWH12AABXB‑K6DNA5A кондиционер
Кондиционер Gree GWH12AABXB‑K6DNA5A
Фото: air-conditioner.ua

Технические характеристики:

  • Марка: Gree (Китай)
  • Тип: сплит‑система, инвертор
  • Площадь: до 35 кв. м
  • Класс энергоэффективности: A+
  • Мощность охлаждения/обогрева: 3,55 кВт/3,8 кВт
  • Уровень шума: 24 дБ
  • Допфункции: самодиагностика, авторестарт, антикоррозийное покрытие теплообменника
  • Цена: от 28 000 грн

Gree — один из самых популярных брендов кондиционеров в Украине. У устройств нет лишних наворотов, зато есть все необходимое для эффективного охлаждения или обогрева, а главное — стабильная работа и адекватная цена. Антикоррозийное покрытие будет актуально для жителей приморских городов, где атмосфера влажная и соленая.

Плюсы:

  • оптимальное соотношение цены/качества;
  • надежность и долговечность;
  • защита от коррозии;
  • простая и понятная эксплуатация.

Минусы:

  • шумнее премиальных моделей;
  • нет функций вроде датчика движения или ионизации.

Royal Clima RC‑GL22HN

Кондиционер Royal Clima
Кондиционер Royal Clima в комнате
Фото: royal clima

Технические характеристики:

  • Бренд: Royal Clima (Италия, сборка — Китай)
  • Тип: сплит‑система, инвертор
  • Площадь обслуживания: до 22 кв. м
  • Класс энергоэффективности: A+
  • Мощность охлаждения/обогрева: 2,2 кВт/2,35 кВт
  • Уровень шума: 23 дБ
  • Допфункции: таймер, авторестарт, самодиагностика, экономичный режим
  • Цена: от 23 000 грн.

Royal Clima претендует на премиальность, но только в дизайне. Оформление внутреннего блока аккуратное — такой кондиционер впишется в любой интерьер. Экономичный режим здесь работает честно: компрессор снижает обороты, и потребление падает.

Плюсы:

  • стильный дизайн;
  • доступная цена;

Минусы:

  • подходит только для небольших комнат;
  • шумный;
  • простой функционал.

На что обратить внимание при выборе экономичного кондиционера

Вот несколько простых правил:

  • Мощность должна четко соответствовать площади. Иными словами, кондиционер, рассчитанный на охлаждение помещения площадью 35 кв. м должен быть установлен в соответствующей комнате. Если площадь составляет, к примеру, 15 кв. м, устройство будет часто включаться и выключаться, а это только повысит расход энергии.
  • Если планируете пользоваться кондиционером регулярно, переплата за инвертор быстро окупится за счет экономии электричества.
  • Класс энергоэффективности, как уже упоминалось выше, должен иметь маркировку A++ и A+.
  • Трасса не должна быть слишком длинной, а наружный блок не должен быть установлен под открытым солнцем или в непроветриваемом месте.
  • Фильтры и теплообменник нужно периодически чистить, так как загрязненная техника тратит на 15–30 % больше энергии.

Выбор экономичного кондиционера — это всегда баланс между ценой, функционалом и реальными потребностями. Если вы ищете максимум технологий и тишины — смотрите в сторону Mitsubishi. Если важнее соотношение цены и качества — Electrolux и Gree станут отличным вариантом. А если бюджет ограничен, но хочется инвертор и экономию — Daikin и Royal Clima вполне справится с задачей.

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