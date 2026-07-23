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Это убивает mini-LED телевизоры: 5 факторов, которые негативно влияют на ТВ-панели (фото)

Mini LED телевизор
Mini LED телевизор TCL SQD в гостиной | Фото: TCL

Мini-LED телевизоры прослужат 10 лет. Но есть некоторые факторы, которые могут значительно сократить срок их службы.

В среднем mini-LED телевизор прослужит около 50 000 ч (10 лет), прежде чем выйдет из строя. Тем не менее, есть некоторые факторы, которые могут значительно сократить его срок службы, пишет slashgear.com.

Высокая яркость подсветки

Mini-LED телевизоры отличаются от стандартных LED-моделей тем, что имеют значительно больше отдельных светодиодов. Тысячи крошечных светодиодов разделены на различные зоны, яркость которых можно регулировать независимо, улучшая контрастность, яркость изображения.

К сожалению, поддержание этого параметра на максимальном уровне приводит к двум основным проблемам: чрезмерному потреблению энергии и чрезмерному нагреву. Дополнительный нагрев ускорит процесс износа экрана и приведет к значительно более быстрому выходу из строя. Именно поэтому снижение яркости считается одним из самых простых способов продлить срок службы телевизора.

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Телевизор Vizio Mini LED Quantum 4K
Телевизор Vizio mini-LED
Фото: PC Mag

Источник тепла поблизости

Тепло — враг электроники, особенно дисплеев. Высокие внутренние температуры могут привести к выходу из строя компонентов телевизора, ухудшению качества изображения и поломке экрана. Некоторое количество тепла от самого телевизора неизбежно (даже если уменьшить яркость), но не все тепло исходит от него. Проблемы могут возникнуть, если вентиляционные отверстия ТВ-панели забирают горячий воздух из других источников — батарей отопления, камина, окон, выходящих на юг, других приборов. Также телевизор не должен быть прикреплен к стене вплотную.

Телевизор Mini LED
Телевизор Mini LED
Фото: Future

Пыль и влага

Пыль, скапливающаяся внутри и на корпусе, может изолировать чувствительную электронику, препятствуя адекватному рассеиванию тепла, выделяемого телевизором. Обычно это медленный процесс, который развивается годами, и сразу это может не представлять большой проблемы, но любое количество пыли все равно подвергает компоненты чрезмерному нагреву, что может сократить срок их службы. Помимо проблем с перегревом, вызванных пылью, она также может нарушать контактные точки между переключателями, реле и разъемами.

Еще один фактор, который может значительно сократить срок службы mini-LED телевизора, — воздействие высокой влажности. ТВ-панели, расположенные на кухне или в ванной, будут подвергаться воздействию пара, а те, что установлены на улице, могут генерировать конденсат из-за колебаний температуры в дополнение к влаге в воздухе. Небольшое количество влаги из окружающей среды может привести к тому, что частицы пыли прилипнут к внутренним компонентам телевизора, действуя как клей и вызывая вышеупомянутые проблемы с изоляцией. Что еще хуже, как только пыль затвердеет, она может сцепиться с еще большей влагой. Даже если этого недостаточно, чтобы вызвать короткое замыкание платы, это может привести к эрозии металлических компонентов, что в конечном итоге может привести к их выходу из строя.

Телевизоры Mini LED
Телевизоры Mini LED
Фото: TCL

Колебания напряжения

Еще один фактор, который потенциально может сократить срок службы, — скачки напряжения, которые могут возникать в сети при прерывании потока электроэнергии, приводящем к короткому замыканию. Перед отключением электроэнергии происходит мощный скачок напряжения, а после его включения — еще один.

Любое устройство, содержащее микропроцессор, уязвимо для воздействия скачков напряжения, включая mini-LED телевизор. Он может быть поврежден даже от небольших колебаний напряжения, например, от 10 В, которые постепенно разрушают внутреннюю схему, пока телевизор окончательно не выйдет из строя.

К счастью, решение этой проблемы простое: нужно подключить ТВ-панель к сетевому фильтру, а не напрямую к розетке. Он обеспечит буфер регулирования напряжения, поддерживающий постоянный поток электроэнергии к телевизору и защитит его от скачков напряжения, как больших, так и малых.

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