Найкращі OLED-телевізори на будь-який бюджет: які моделі радять експерти (фото)

Фахівці обрали кілька моделей, які виділилися за низкою критеріїв: Panasonic Z95B, LG B5, Samsung S95F та LG С5.

Технологія OLED означає, що телевізори забезпечують неймовірну контрастність і відсутність просвічування. Експерти-тестувальники techradar.com підібрали для вас найкращі варіанти.

LG B5: найкращий бюджетний телевізор

Телевізор LG B5 Фото: Future

Якщо ви шукаєте доступний варіант без істотного погіршення якості, варто звернути увагу на LG B5. Екран забезпечує яскраві, точні кольори, високу контрастність і деталізацію. Це також хороший телевізор для ігор, що підтримує 4K 120 Гц, FreeSync і G-Sync, HGiG, ALLM та Dolby Vision через 4 порти HDMI 2.1. Він відрізняється високою швидкістю відгуку з ультранизьким часом затримки введення — 9,1 мс.

Слід визнати, що B5 не забезпечує такої яскравості, як дорожчі OLED-телевізори, а його вбудований звук не найпотужніший. Однак ціна є досить привабливою для телевізора, який забезпечує чудову загальну продуктивність.

Відео дня

Характеристики:

Розмір екрану: 48, 55, 65 та 77 дюймів

Роздільна здатність: 4K

Тип панелі: OLED

Smart TV: webOS 25

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision

Переваги:

Насичене, деталізоване зображення

Відмінні ігрові можливості

Доступна ціна

Недоліки:

Обмежена яскравість

Відсутність підтримки HDR10+

Середня якість звуку

Samsung S95F: найкращий варіант для світлих приміщень

Телевізор Samsung S95F Фото: cnet.com

Телевізор Samsung S95F має матовий екран, що запобігає відблискам, як і його попередник, S95D, але перевершує його, забезпечуючи точнішу передачу чорного кольору навіть при яскравому освітленні. Він також демонструє приголомшливу передачу кольорів і реалістичні текстури. S95F — мрія геймера: підтримка 4K 165 Гц, VRR (AMD FreeSync Premium та Nvidia G-Sync), ALLM і HDR10+ через 4 порти HDMI 2.1, а також привабливий зовнішній вигляд і тонкий корпус. Хоча якість звуку могла б бути кращою, а в темних сценах все ще спостерігається деяке затемнення чорного кольору, S95F, безсумнівно, є одним із найкращих телевізорів 2026 року.

Характеристики:

Розмір екрану: 55, 65, 77 та 83 дюйми

Роздільна здатність: 4K

Тип панелі: QD-OLED (55–77), OLED (83 дюйми)

Smart TV: Tizen

HDR: HDR10, HLG, HDR10+

Переваги:

Ефективний екран, що запобігає відблискам

Безліч функцій для ігор

Яскраві кольори та висока яскравість

Недоліки:

Незначне затемнення чорного кольору

Відсутність Dolby Vision HDR

Висока ціна

LG C5: найкращий телевізор загалом

Телевізор LG C5 Фото: What Hi-Fi?

Телевізор LG C5 OLED забезпечує таку саму якість зображення, як і його побратим C4, проте новий процесор Alpha 9 Gen 8 AI забезпечує незначне підвищення яскравості, а також покращення якості зображення та звуку на основі штучного інтелекту. Доступний у широкому діапазоні розмірів від 42 до 83 дюймів, C5 підходить для всього: від ігор до домашнього кінотеатру. Для геймерів тут є повний набір необхідних функцій, зокрема 4K 144 Гц, VRR, FreeSync Premium, Nvidia G-Sync, ALLM, Dolby Vision та 4 порти HDMI. Оновлена платформа Smart TV webOS використовує ШІ для поліпшення пошуку та налаштування зображення й звуку, а також може бути персоналізована для кількох користувачів в одному домі за допомогою розпізнавання голосу для перемикання між ними. LG C5 — це універсальний телевізор, що пропонує чудову продуктивність та співвідношення ціни й якості.

Характеристики:

Розмір екрану: 42, 48, 55, 65, 77 та 83 дюйми

Роздільна здатність: 4K

Тип панелі: OLED

Smart TV: webOS 25

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Переваги:

Хороша якість зображення

Відмінний набір ігрових функцій

Хороша платформа Smart TV webOS

Недоліки:

Не підтримується HDR10+

Незначне поліпшення порівняно з C4

Panasonic Z95B: найкращий за якістю звуку

Телевізор Panasonic Z95B Фото: Future

Новий флагманський OLED-телевізор Panasonic Z95B використовує нову панель Primary RGB Tandem, яка підвищує яскравість, забезпечуючи при цьому більш насичені та природні кольори. У тестах вона досягла вражаючих 2107 ніт. Але Panasonic зробила ставку на точність, а не на яскравість. У результаті фільми виглядають вишукано, тонко та реалістично, а не просто покращено. Але справжня родзинка тут — звук. Z95B робить великий крок вперед у сфері аудіо. Його система 360 Soundscape Pro, налаштована Technics, була модернізована за допомогою нових динаміків та вдосконаленої компоновки динаміків. У результаті вийшла одна з найкращих вбудованих звукових систем, які ви знайдете на будь-якому телевізорі. Вона потужна, захоплююча і достатньо чиста, щоб ви могли спокійно обійтися без покупки саундбара. Вже одне це робить Z95B чудовим варіантом порівняно з його OLED-конкурентами.

Характеристики:

Розмір екрану: 55, 65 та 77 дюймів

Роздільна здатність: 4K

Тип панелі: OLED

Smart TV: Fire TV

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+

Переваги:

Детальне зображення з високою контрастністю

Яскраві, але природні кольори

Потужні вбудовані 5.1.2-канальні динаміки

Недоліки:

Всього два порти HDMI 2.1

Раніше ми писали про недорогі телевізори розміром від 40 дюймів, які підійдуть усім. Найкращі телевізори для ігор, перегляду фільмів та динамічних спортивних змагань за цінами від 200 доларів.