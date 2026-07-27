Смартфони Pixel виявилися кращими за Samsung: у чому різниця, пояснили експерти (фото)

Смартфони Samsung Galaxy Z Fold не підтримують магнітну зарядку, хоча за таку високу ціну вони могли б… Експерти вважають, що складні Pixel у цьому плані набагато кращі.

Samsung продовжує прагнути створити ще тонші складні смартфони, не зважаючи на зручну функцію заряджання, яка могла б спростити користування телефонами у повсякденному житті, пише bgr.com.

Експерти очікували, що Samsung стане одним із перших виробників Android-смартфонів, який підтримуватиме Qi2. Проте найновіші флагманські складані смартфони південнокорейського бренду, Galaxy Z Fold 8, не мають повноцінної підтримки магнітного Qi2. І це дивно…

Чому важлива підтримка магнітного Qi2

Коли телефон коштує так дорого, як Galaxy Z Fold 8 Ultra, було б непогано додати таку важливу функцію, як MagSafe. Так, існують магнітні чохли для смартфонів серії Galaxy S, але це все одно не так зручно, як наявність магнітів у самому телефоні. І мало того, що доводиться витрачати щонайменше 2000 доларів на новий смартфон, так ще й на додачу купувати чохол. Магнітна зарядка зручна тим, що зарядка не перерветься, якщо раптом телефон змістить, наприклад, кішка або маленька дитина.

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Експерти вважають, що немає причин, через які Samsung не могла б вбудовувати магніти у смартфони та складані пристрої. Навряд чи неможливо створити набір магнітних компонентів для зарядки Qi2, або навряд чи вони зроблять смартфон товстішим, йдеться у матеріалі.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra та Pixel 10 Pro Fold у руках Фото: PhoneArena

Простий приклад — Pixel 10 Pro Fold. Хоча Z Fold 8 Ultra тонший за 10 Pro Fold, немає причин, через які Samsung не могла б трохи збільшити товщину, щоб вбудувати магніти у свій пристрій.

Однак слід віддати належне компанії Samsung. Той факт, що компанія перейшла на використання кремній-вуглецевих батарей, — крок у правильному напрямку. У цьому є великий потенціал для створення більш якісних, надійних і ємних батарей, і мені щиро шкода, що не всі виробники використовують цю технологію. Проте, якби мені довелося обирати між кремній-вуглецевими батареями та повноцінною підтримкою Qi2, відповідь очевидна. Адже все одно доведеться заряджати телефон, тож Pixel дає можливість обрати максимально зручний спосіб заряджання.

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