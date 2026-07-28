Як заощадити гігабайти пам'яті на смартфоні: виправте помилку, про яку не підозрювали

Резервні копії займають багато місця в пам’яті, але змінивши налаштування резервного копіювання свого облікового запису Google, можна заощадити гігабайти. Ось як це зробити…

До кінця серпня 2026 року всі резервні копії Android враховуватимуться в квоті пам’яті облікового запису Google користувача. Якщо пам'ять вашого облікового запису заповнена, створення резервних копій на вашому телефоні Android припиниться, тому вже зараз потрібно звільнити місце, пише оглядач androidpolice.com Джон Гілберт.

Ці дані займуть близько 30–60 МБ додаткової пам’яті, але змінивши налаштування резервного копіювання свого облікового запису Google, можна заощадити гігабайти. Ось як це зробити…

Яку інформацію обов’язково потрібно скопіювати

Налаштування резервного копіювання Android знаходяться в додатку "Налаштування". Потім потрібно прокрутити вниз і натиснути "Облікові записи та резервне копіювання" — "Резервне копіювання Google". Тут дані поділені на три категорії: "Фотографії та відео", "Документи" та "Інші дані пристрою".

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Перша категорія не передбачає обов’язкового копіювання, але дві інші — так. У категорії "Інші дані пристрою" міститься важлива інформація, яку обов’язково потрібно зберегти в резервній копії. Йдеться про SMS-повідомлення, історію дзвінків, налаштування пристрою та дані додатків. Без цих даних відновлення резервної копії призведе до видалення всіх текстових повідомлень, усіх даних, збережених у додатках, та налаштувань профілів користувачів.

Резервні копії документів також потрібні. Вони займають небагато місця.

Додаток Google Photos Фото: cnet.com

Як заощадити місце в пам'яті

Вимкнення резервного копіювання даних деяких додатків у обліковий запис Google дозволило Гілберту заощадити приблизно 200 МБ.

"Деякі додатки резервували 30 МБ даних, хоча зберігали лише мої платіжні дані. Самі по собі це небагато, але ці мегабайти швидко накопичуються", — зазначає він.

Однак реальна економія місця досягається завдяки зміні налаштувань резервного копіювання фотографій та відео.

Якщо ви користуєтеся месенджером, у якому ділитеся фото та відео, наприклад, WhatsApp (але це може бути й інший месенджер), слід перевірити, чи не встановлено в налаштуваннях резервного копіювання Google Photos резервне копіювання всіх папок. Також варто пам’ятати, що WhatsApp самостійно створює резервні копії чатів у хмарі. У підсумку це призводить до дублювання файлів у хмарі.

"Я щомісяця очищаю свій телефон від завантажених зображень, і швидка перевірка показала, що на моєму телефоні зберігається понад 1 ГБ зображень і відео. Якби я не очищав свій телефон протягом року і увімкнув резервне копіювання пристроїв, WhatsApp використовував би до 24 ГБ пам’яті, тоді як йому потрібно всього близько 8–12 ГБ", — пояснює оглядач.

Тому, вимкнувши резервне копіювання всіх папок WhatsApp у Google Photos, можна заощадити близько 8–12 ГБ місця на рік. Проте WhatsApp — не єдиний винуватець. Будь-який додаток, що зберігає зображення на телефоні, може дублювати медіафайли таким самим чином. Тому в налаштуваннях потрібно вимкнути резервне копіювання фото та відео — або в месенджері, або в Google Фото, або й там, і там.

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