На службе у Кима: хакеры КНДР обучают ИИ осуществлять взломы и атаки, подробности

Южнокорейская компания по кибербезопасности Genians обнаружила, что хакеры из КНДР создали инструменты на основе алгоритмов искусственного интеллекта для потенциальных атак. В настоящее время известно, что группировка Kimsuky является одной из крупнейших в Северной Корее

Эксперты компании Genians отмечают, что хакеры из КНДР обучают алгоритмы искусственного интеллекта автоматизировать кибератаки, анализировать похищенные материалы и создавать более убедительные фишинговые кампании. Об этом сообщает Reuters.

Киберэксперты из Южной Кореи утверждают, что группировка Kimsuky настроила инструменты для запуска и управления ИИ-моделями (Ollama, GPT4All и Msty) с использованием технологии поиска документов, известной как retrieval augmented generation (RAG). Такие инструменты позволяют операторам обрабатывать документы без передачи конфиденциальной информации внешним ИИ-сервисам.

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В Genians также обнаружили фреймворки для разработки ИИ-агентов и программы преобразования речи в текст. Кроме того, специалисты обнаружили инструмент кодирования на основе ИИ, позволяющий оперативно обрабатывать данные.

Как хакеры из КНДР могут использовать ИИ

Полученные данные свидетельствуют о том, что Kimsuky выходит за рамки простого использования генеративного ИИ. Новые "гибриды" могут создавать фишинговые приманки и интегрировать существующие ИИ-модели в разработку вредоносного ПО, анализ данных и автоматизацию атак.

Специалисты Genians обнаружили документы-приманки на финансовую и криптовалютную тематику, сгенерированные с помощью ИИ. По словам исследователей, эти материалы были разработаны таким образом, чтобы напоминать легитимные инвестиционные отчеты и другие рабочие документы.

"По данным властей США и Южной Кореи, а также экспертов по кибербезопасности, Северная Корея на протяжении многих лет использует связанные с государством киберподразделения для шпионажа, хищения средств и получения дохода. В 2023 году Министерство финансов США ввело санкции против Kimsuky, назвав эту группировку контролируемой правительством КНДР кибершпионской структурой, которая собирает разведывательную информацию в поддержку стратегических целей Пхеньяна", — резюмируется в материале.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ манипулирует киберпространством. Россия систематически использует кибератаки, дезинформацию и манипуляции информацией против Украины с целью сеяния паники среди населения, ограничения доступа к достоверной информации и подрыва доверия к государственным институтам.

Впоследствии стало известно, что РФ шпионила за базами НАТО через камеры дверных звонков. По данным спецслужб Нидерландов, Россия шпионила за военными базами НАТО с помощью обычных гражданских камер, подключенных к интернету.