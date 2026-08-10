На службі в Кіма: хакери КНДР вчать ШІ здійснювати злами й атаки, деталі

Південнокорейська компанія з кібербезпеки Genians виявила, що хакери КНДР створили інструменти на основі ШІ-алгоритмів для потенційних атак. Нині відомо, що угруповання Kimsuky є одним з головних у Північній Кореї

Фахівці компанії Genians вказують, що хакери КНДР вчать ШІ-алгоритми автоматизувати кібератаки, аналізувати викрадені матеріали та створювати переконливіші фішингові кампанії. Про це повідомляє Reuters.

Кіберфахівці з Південної Кореї кажуть, що угруповання Kimsuky налаштувало інструменти для запуску та управління ШІ-моделями (Ollama, GPT4All та Msty) з технологією пошуку документів, відомою як retrieval augmented generation (RAG). Такі інструменти дозволяють операторам обробляти документи без передачі конфіденційної інформації зовнішнім ШІ-сервісам.

В Genians також виявили фреймворки для розробки ШІ-агентів, програми перетворення мовлення в текст. Також фахівці виявили інструмент кодування на основі ШІ, який дозволяє оперативно обробляти дані.

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Як хакери КНДР можуть використати ШІ

Отримані дані свідчать, що Kimsuky виходить за межі простого використання генеративного ШІ. Нові "гібриди" можуть створювати фішингові приманоки та інтегрувати наявні ШІ-моделі в розробку шкідливого ПЗ, аналіз даних та автоматизацію атак.

Фахівці Genians виявили документи-приманки на фінансову та криптовалютну тематику, згенеровані за допомогою ШІ. За словами дослідників, ці матеріали розробили так, щоб вони нагадували легітимні інвестиційні звіти та інші робочі документи.

"За даними влади США та Південної Кореї, а також експертів з кібербезпеки, Північна Корея роками використовує пов'язані з державою кіберпідрозділи для шпигунства, викрадення коштів та отримання доходу. У 2023 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Kimsuky, назвавши угруповання контрольованою урядом КНДР кібершпигунською структурою, яка збирає розвідувальну інформацію на підтримку стратегічних цілей Пхеньяна", — резюмується в матеріалі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ маніпулює кіберпростором. Росія системно використовує кібератаки, дезінформацію та маніпуляції інформацією проти України задля сіяння паніки серед населення, обмеження доступу до достовірної інформації та підриву довіри до державних інституцій.

Згодом стало відомо, що РФ шпигувала за базами НАТО через камери дверних дзвінків. За даними спецслужб Нідерландів, Росія шпигувала за військовими базами НАТО за допомогою звичайних цивільних камер, підключених до інтернету.