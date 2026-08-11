Рейтинг лучших пылесосов в Украине в 2026 году: Samsung, Philips, Dyson, Dreame, Bosch (фото)

Рейтинг лучших пылесосов в Украине в 2026 году возглавляют беспроводные стики, моющие устройства и классические проводные модели от известных корейских и немецких брендов.

Согласно данным украинских маркетплейсов Hotline, E-Katalog, Moyo, большим спросом пользуются гибридные пылесосы, способные делать как сухую, так и влажную уборку. Ниже представлены самые популярные модели, передает Фокус.

Беспроводные вертикальные пылесосы (стики)

Dyson V15 Detect: один из лучших пылесосов в категории "премиум", обеспечивающий глубокую очистку практически любых поверхностей и покрытий. Он оснащен лазерной подсветкой для помощи в сборе микроскопической пыли, датчиком подсчет частиц и автоматическим увеличением мощности, например, при переходе с ровного пола на ковер.

Цена: 29 700 грн

Samsung Jet 95 Complete Extra отличает высокая мощность всасывания, расширенная комплектация сменных насадок и эргономичная зарядная станция, не требующая особой установки.

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Цена: более 41 000 грн

Dreame T30W XT: лучший по соотношению цена-качество в среднем ценовом сегменте. Это устройство очень часто можно увидеть в топе продаж. Его выделяет среди конкурентов наличие OLED-дисплея для вывода информации, способность распознавать степень загрязнения и длительное время автономной работы.

Цена: от 5500 грн

Пылесос Samsung Jet 95 Complete Extra Фото: Samsung

Моющие вертикальные пылесосы (Wet & Dry)

Dreame Wet & Dry Vacuum Cleaner H14 Dual — один из популярных моющих пылесосов в нашей стране. Его конструкция "2-в-1" делает возможным трансформацию в стандартный ручной стик. Из особенностей стоит выделить функцию самоочистки валика горячей водой и эффективный сбор пролитых жидкостей.

Цена: от 17 000 грн

Dreame H12 Dual стоит чуть дешевле, чем описанная выше модель, но не уступающая по популярности среди украинских потребителей. H12 Dual является предшественником H14 Dual, так что между ними много схожего.

Цена: 15 000 грн

Пылесос Dreame H12 Dual Фото: Dreame

Классические проводные пылесосы

Philips PowerPro Expert FC9745/09 циклонный пылесос без мешка, оснащенный насадкой TriActive LED, благодаря чему улавливает до 99% мелкой пыли. Имеется также противоаллергенный фильтр. Мотор обеспечивает стабильно высокую тягу без потери мощности.

Цена: от 10 700 грн

Пылесос Karcher VC 3 Premium Фото: Karcher

Bosch BGS7POW2: пылесос премиум-класса. Его особенно ценят владельцы домашних животных, так как он великолепно справляется с уборкой шерсти, остающейся на коврах, полу, мягкой мебели. А все это благодаря мощной турбощетке для вычесывания шерсти и автоматической системе самоочистки встроенного фильтра.

Цена: около 20 000 грн

Karcher VC 3 Premium: компактный и экономичный циклонный пылесос от известного немецкого бренда. Пыль он собирает в прозрачный контейнер, так что можно беспрепятственно следить за его наполнением. Контейнер затем легко моется. Устройство также отличается среди конкурентов своей тихой работой и высокой энергоэффективностью.

Цена: от 6000 грн

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