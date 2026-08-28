Как долго каждый смартфон Motorola 2026 года будет получать обновления (фото)

Motorola обычно определяет период поддержки для каждого телефона отдельно, что может затруднить точное определение того, сколько лет обновлений можно ожидать.

Компания Motorola не имеет четко определенной политики обновлений. Она обычно определяет период программной поддержки для каждого телефона отдельно, что может затруднить точное определение того, сколько лет обновлений можно ожидать. Поэтому эксперты bgr.com составили список, сколько лет ОС Android и патчей безопасности получит каждая модель, выпущенная в 2026 году.

Motorola Razr Fold

Смартфон Motorola Razr Fold Фото: androidpolice.com

Самый дорогой смартфон компании получает самый длительный период программной поддержки — 7 лет обновлений ОС Android и 7 лет патчей безопасности.

Однако остальным телефонам серии Razr повезло меньше. Motorola Razr (2026), Razr+ (2026) и Razr Ultra (2026) получат всего 3 года обновления Android OS. Возникла некоторая путаница относительно количества обновлений безопасности для этих телефонов Razr; однако на сайте поддержки Motorola указано 4 года для всех 3-х моделей.

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Motorola Edge (2026)

Смартфон Motorola Edge (2026) Фото: androidcentral.com

Одна из последних моделей в линейке компании и флагман среди традиционных смартфонов, также обделена вниманием и получит всего 2 крупных обновления Android OS и 3 года обновлений безопасности.

Линейка Moto G

Смартфон Moto G Play (2026) Фото: tomsguide.com

Аналогично, линейка Moto G, в которую входят одни из самых популярных телефонов Motorola, также ограничена 2-мя крупными обновлениями Android OS и 3 годами обновлений безопасности.

Обновления ПО у конкурентов

За исключением своего флагманского складного смартфона Motorola Razr Fold, политика поддержки программного обеспечения компании довольно слаба по сравнению с другими крупными производителями телефонов. Apple, Samsung и Google предлагают как минимум 5 лет поддержки программного обеспечения.

Apple известна тем, что выпускает обновления iOS для iPhone в течение 6 или 7 лет. Аналогично, Google обещает обновлять каждый из своих телефонов, включая модели среднего класса серии A, в течение 7 лет. Samsung также предоставляет обновления в течение 7 лет для своих высококлассных телефонов, и даже аппараты среднего и бюджетного сегмента компании 2026 года должны получать 6 лет обновлений ОС Android и патчей безопасности.

Ранее сообщали, что смартфон Motorola оказался лучше нового Samsung Galaxy. Motorola Razr Fold имеет явное преимущество, так как его аккумулятор на 25% более емкий, чем у Galaxy Z Fold 8.