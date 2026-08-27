Смартфон Motorola оказался лучше нового Samsung Galaxy: за что его стоит выбрать (фото)

Motorola Razr Fold имеет явное преимущество, так как его аккумулятор на 25% более емкий, чем у Galaxy Z Fold 8.

Motorola Razr Fold конкурирует с Samsung Galaxy Z Fold 8 по той же цене в 1900 долларов, обладая одним ключевым преимуществом в аппаратной части, пишет bgr.com.

Motorola представила свой первый складной смартфон-"книжку", Razr Fold, с впечатляющим 8,1-дюймовым внутренним дисплеем, тремя 50-мегапиксельными камерами и возможностью быстрой зарядки как от сети, так и от внешнего источника. Противостоит ему Samsung Galaxy Z Fold 8, который отличается более компактным форм-фактором, в разложенном виде имеет 7,6-дюймовый экран, две 50-мегапиксельные камеры и более сильную экосистему и поддержку.

Складные телефоны предлагают множество эксклюзивных функций, но самым важным фактором является емкость аккумулятора. Razr Fold имеет явное преимущество, так как его аккумулятор на 25% более емкий, чем у Galaxy Z Fold 8.

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Galaxy Z Fold 8 оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч, в то время как Razr Fold — 6000 мАч. И Samsung, и Motorola используют технологию кремний-углеродных аккумуляторов, что обеспечивает значительное увеличение плотности энергии. Пока что о серьезных проблемах с телефонами, использующими кремний-углеродные батареи, не сообщалось, но есть опасения, что это может произойти, поскольку кремниевые аккумуляторы более склонны к расширению со временем. При зарядке Razr Fold может заряжаться мощностью до 80 Вт с помощью кабеля, 50 Вт с помощью беспроводного зарядного устройства Qi и даже заряжать другие устройства беспроводным способом мощностью 15 Вт. Максимальная мощность проводного подключения Fold 8 составляет 45 Вт, беспроводного — 20 Вт, а беспроводной передачи на другое устройство — всего 4,5 Вт.

Смартфон Razr Fold Фото: androidpolice.com

Razr Fold превосходит Fold 8 не только по времени автономной работы, но и по другим параметрам. Внешний экран на 15% больше, чем у Fold 8, внутренний — на 18%, а Motorola превосходит Samsung по максимальной яркости — более 6000 нит против 3000 нит у обоих дисплеев. Fold 8 также предлагает только базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, в то время как Razr Fold имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. При прочих равных условиях, в итоге Motorola предлагает больше возможностей за свои деньги, чем Samsung.

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