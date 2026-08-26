Три самых мощных смартфона 2026 года: Samsung Galaxy, RedMagic и iPhone (фото)

Тестировщики считают, что модели Samsung Galaxy S26 Ultra, RedMagic 11S Pro и iPhone 17 Pro могут похвастать самыми производительными процессорами.

Если ищете новый игровой телефон, или нужна максимальная производительность, издание bgr.com выбрало три самых мощных телефона. Эксперты учитывали их реальную производительность и различные игровые функции.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Игра на смартфоне Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: tomsguide.com

Samsung Galaxy S26 Ultra оснащен специально настроенной версией мощного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц. В телефоне также имеется испарительная камера с графитовым радиатором, позволяющая поддерживать температуру под контролем во время длительных игровых сессий и других интенсивных рабочих нагрузок.

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Он довольно хорошо показывает себя в таких тестах, как 3DMark Solar Bay и 3DMark Wild Life Extreme, с оценками почти 12 000 и около 7 100 соответственно. Тем не менее, телефон начинает дросселировать примерно через пять минут максимальной производительности. В большинстве игр пользователи вряд ли будут разочарованы, поскольку в Genshin Impact средний показатель FPS составляет около 52 при самых высоких настройках.

Одна интересная особенность: способность отключать зарядку и питать телефон непосредственно от сетевого адаптера. Это помогает снизить общую температуру устройства, поскольку аккумулятор нагревается во время зарядки. Существует также игровой режим, позволяющий настраивать различные аспекты для лучшего игрового процесса. Среди других особенностей — Android 16 с One UI, аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 65 Вт и четверная задняя камера. Есть S-Pen и режим конфиденциальности. И все это по стартовой цене в 1300 долларов.

iPhone 17 Pro и Pro Max

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: macrumors.com

Модели iPhone 17 Pro отлично подходят для игр благодаря мощному чипу A19 Pro, в котором размещены шестиядерный процессор и шестиядерный графический процессор в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Но что еще более важно, Apple включила камеру парового охлаждения, которая в сочетании с алюминиевым корпусом помогает предотвратить перегрев iPhone во время игровых сессий. Однако после определенного момента длительных и тяжелых игровых сессий тестировщики заметили некоторое замедление, поскольку устройство начинает нагреваться.

В таких тестах, как 3DMark Solar Bay и 3DMark Wildlife Extreme, iPhone 17 Pro набирал около 12 000 и 6 000 баллов соответственно, а вариант Pro Max обычно предлагает немного лучшую производительность. Оба смартфона надежны при длительных нагрузках и достигают почти 60 кадров в секунду при максимальных настройках графики в Genshin Impact.

Еще одним плюсом линейки iPhone 17 Pro является возможность использовать контроллеры сторонних производителей. Модели имеют несколько функций для геймеров, включая службу подписки Apple Arcade, приложение "Игры" для быстрого доступа ко всему, что связано с играми, а также различные приложения для потоковой передачи игр из App Store.

Телефоны оснащены OLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и HDR. Стоимость iPhone 17 Pro и 17 Pro Max стартует от 1100 и 1200 долларов соответственно.

RedMagic 11S Pro

Смартфон RedMagic 11S Pro Фото: trustedreviews.com

Фишкой этого смартфона является обновленная система жидкостного охлаждения, которая должна помочь ему дольше обеспечивать максимальную производительность. Единственный недостаток, который заметили тестировщики, — шум вентилятора.

Под капотом у устройства находится процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Телефону удалось набрать около 8100 баллов в тесте 3DMark Wild Life Extreme и более 14 500 баллов в тесте 3DMark Solar Bay. Он также великолепен в реальном игровом процессе, достигая среднего значения FPS почти 60 в Genshin Impact при самых высоких настройках.

Среди других функций, которые важны для геймеров: встроенные емкостные плечевые триггеры, аппаратный переключатель для запуска игрового режима и дисплей с частотой 144 Гц и частотой дискретизации касания 3000 Гц, массивная батарея на 7500 мАч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон работает на базе ОС Android 16 с установленной на нем RedMagic OS 11.5, которая включает в себя массу возможностей для удовлетворения потребностей геймеров, включая Game Space, которое позволяет настраивать все: от профилей ЦП и графического процессора до сопоставления плечевых триггеров. Однако ПО не так отточено, как на телефонах iPhone или Samsung. Еще одним недостатком телефона является посредственная производительность камеры. Вариант с памятью на 16 ГБ обойдется в 949 долларов.

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