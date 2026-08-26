Три найпотужніші смартфони 2026 року: Samsung Galaxy, RedMagic та iPhone (фото)

Тестувальники вважають, що моделі Samsung Galaxy S26 Ultra, RedMagic 11S Pro та iPhone 17 Pro можуть похвалитися найпотужнішими процесорами.

Якщо ви шукаєте новий ігровий телефон або вам потрібна максимальна продуктивність, видання bgr.com обрало три найпотужніші телефони. Експерти брали до уваги їхню реальну продуктивність та різні ігрові функції.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Гра на смартфоні Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: tomsguide.com

Samsung Galaxy S26 Ultra оснащений спеціально налаштованою версією потужного процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 з об’ємом оперативної пам’яті до 16 ГБ та 6,9-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм із частотою оновлення до 120 Гц. У телефоні також є випарна камера з графітовим радіатором, що дозволяє підтримувати температуру під контролем під час тривалих ігрових сесій та інших інтенсивних робочих навантажень.

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Він досить добре показує себе в таких тестах, як 3DMark Solar Bay та 3DMark Wild Life Extreme, з результатами майже 12 000 та близько 7 100 відповідно. Проте телефон починає обмежувати продуктивність приблизно через п’ять хвилин роботи на максимальних налаштуваннях. У більшості ігор користувачі навряд чи будуть розчаровані, оскільки в Genshin Impact середній показник FPS становить близько 52 при найвищих налаштуваннях.

Одна цікава особливість: можливість вимкнути зарядку та живити телефон безпосередньо від мережевого адаптера. Це допомагає знизити загальну температуру пристрою, оскільки акумулятор нагрівається під час зарядки. Також є ігровий режим, що дозволяє налаштовувати різні параметри для кращого ігрового досвіду. Серед інших особливостей — Android 16 з One UI, акумулятор ємністю 5000 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 65 Вт та чотирикамерна задня камера. Є S-Pen і режим конфіденційності. І все це за стартовою ціною 1300 доларів.

iPhone 17 Pro та Pro Max

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: macrumors.com

Моделі iPhone 17 Pro чудово підходять для ігор завдяки потужному чипу A19 Pro, у якому розміщено шестиядерний процесор і шестиядерний графічний процесор у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті. Але що ще важливіше, Apple встановила систему парового охолодження, яка у поєднанні з алюмінієвим корпусом допомагає запобігти перегріванню iPhone під час ігрових сесій. Однак після певного моменту тривалих і ресурсоємних ігрових сесій тестувальники помітили деяке уповільнення, оскільки пристрій починає нагріватися.

У таких тестах, як 3DMark Solar Bay та 3DMark Wildlife Extreme, iPhone 17 Pro набирав близько 12 000 та 6 000 балів відповідно, а модель Pro Max зазвичай демонструє дещо вищу продуктивність. Обидва смартфони демонструють стабільну роботу під час тривалих навантажень і досягають майже 60 кадрів на секунду при максимальних налаштуваннях графіки в Genshin Impact.

Ще однією перевагою лінійки iPhone 17 Pro є можливість використовувати контролери сторонніх виробників. Моделі мають кілька функцій для геймерів, зокрема сервіс передплати Apple Arcade, додаток "Ігри" для швидкого доступу до всього, що пов’язано з іграми, а також різні додатки для потокової передачі ігор з App Store.

Смартфони оснащені OLED-дисплеєм із частотою оновлення до 120 Гц та підтримкою HDR. Ціна на iPhone 17 Pro та 17 Pro Max починається від 1100 та 1200 доларів відповідно.

RedMagic 11S Pro

Смартфон RedMagic 11S Pro Фото: trustedreviews.com

Особливістю цього смартфона є оновлена система рідинного охолодження, яка має допомогти йому довше забезпечувати максимальну продуктивність. Єдиний недолік, який помітили тестувальники, — шум вентилятора.

Під кришкою пристрою знаходиться процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Телефон набрав близько 8100 балів у тесті 3DMark Wild Life Extreme та понад 14 500 балів у тесті 3DMark Solar Bay. Він також чудово показує себе в реальному ігровому процесі, досягаючи середнього значення FPS майже 60 у Genshin Impact на найвищих налаштуваннях.

Серед інших функцій, які важливі для геймерів: вбудовані ємнісні плечові тригери, апаратний перемикач для запуску ігрового режиму та дисплей із частотою оновлення 144 Гц і частотою дискретизації дотику 3000 Гц, потужний акумулятор на 7500 мА·год із підтримкою швидкої дротової та бездротової зарядки потужністю 80 Вт. Смартфон працює на базі ОС Android 16 із встановленою на ньому RedMagic OS 11.5, яка включає в себе безліч можливостей для задоволення потреб геймерів, зокрема Game Space, що дозволяє налаштовувати все: від профілів центрального та графічного процесорів до налаштування плечових тригерів. Однак програмне забезпечення не настільки досконале, як на телефонах iPhone або Samsung. Ще одним недоліком телефону є посередня продуктивність камери. Варіант із пам'яттю на 16 ГБ обійдеться у 949 доларів.

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