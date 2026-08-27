Смартфон Motorola кращий за новий Samsung Galaxy: чому варто вибрати саме його (фото)

Motorola Razr Fold має очевидну перевагу, оскільки його акумулятор на 25 % ємніший, ніж у Galaxy Z Fold 8.

Motorola Razr Fold конкурує з Samsung Galaxy Z Fold 8 за тією ж ціною — 1900 доларів — маючи одну ключову перевагу в апаратній частині, пише bgr.com.

Motorola представила свій перший складаний смартфон-"книжку", Razr Fold, з вражаючим 8,1-дюймовим внутрішнім дисплеєм, трьома 50-мегапіксельними камерами та можливістю швидкої зарядки як від мережі, так і від зовнішнього джерела. Його конкурентом є Samsung Galaxy Z Fold 8, який відрізняється більш компактним форм-фактором, у розкладеному вигляді має 7,6-дюймовий екран, дві 50-мегапіксельні камери, а також потужнішу екосистему та підтримку.

Складні телефони пропонують безліч ексклюзивних функцій, але найважливішим фактором є ємність акумулятора. Razr Fold має очевидну перевагу, оскільки його акумулятор на 25 % ємніший, ніж у Galaxy Z Fold 8.

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Galaxy Z Fold 8 оснащений акумулятором ємністю 4800 мА·год, тоді як Razr Fold — 6000 мА·год. І Samsung, і Motorola використовують технологію кремній-вуглецевих акумуляторів, що забезпечує значне збільшення щільності енергії. Поки що про серйозні проблеми з телефонами, що використовують кремній-вуглецеві батареї, не повідомлялося, але є побоювання, що це може статися, оскільки кремнієві акумулятори більш схильні до розширення з часом. Під час заряджання Razr Fold може заряджатися потужністю до 80 Вт за допомогою кабелю, 50 Вт за допомогою бездротового зарядного пристрою Qi і навіть заряджати інші пристрої бездротовим способом потужністю 15 Вт. Максимальна потужність дротового підключення Fold 8 становить 45 Вт, бездротового — 20 Вт, а бездротової передачі на інший пристрій — лише 4,5 Вт.

Смартфон Razr Fold Фото: androidpolice.com

Razr Fold перевершує Fold 8 не лише за часом автономної роботи, а й за іншими параметрами. Зовнішній екран на 15% більший, ніж у Fold 8, внутрішній — на 18%, а Motorola перевершує Samsung за максимальною яскравістю — понад 6000 ніт проти 3000 ніт у обох дисплеїв. Fold 8 також пропонує лише базову конфігурацію з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті, тоді як Razr Fold має 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої пам’яті. За інших рівних умов, у підсумку Motorola пропонує більше можливостей за свої гроші, ніж Samsung.

Раніше повідомлялося про найпотужніші смартфони 2026 року. Тестувальники вважають, що моделі Samsung Galaxy S26 Ultra, RedMagic 11S Pro та iPhone 17 Pro можуть похвалитися найпродуктивнішими процесорами.