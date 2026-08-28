Топ-3 лучшие камеры 2026 года для путешественников: Kodak, Olympus, Fujifilm (фото)

В обзор попали камеры Kodak PixPro WPZ2, Fujifilm X100VI и OM System OM-3 от Olympus.

Для путешествий и вообще разного рода поездок могут понадобится фотокамеры, которые выдерживают экстремальные условия. Издание BGR назвало тройку лучших.

Водонепроницаемая камера Kodak PixPro WPZ2

Камера Kodak PixPro WPZ2

Прочная камера Kodak PixPro WPZ2 за 189 долларов может быть погружена в воду на глубину до 15 м без серьезных повреждений. Более того, ее можно использовать для подводной фото- и видеосъемки. Однако прочность не ограничивается водонепроницаемостью: камера также полностью защищена от пыли и не разобьется при падении с высоты до 2 м.

Модель оснащена 16-мегапиксельным сенсором с 4-кратным зумом, что неплохо для устройства в своей ценовой категории, но, по мнению Digital Camera World, главное преимущество этого гаджета — надежная защита его компонентов. В обзоре также отмечается, что при использовании камеры на открытом воздухе очень удобна функция автоматического режима, поскольку не придется корректировать настройки под солнцем. Перезаряжаемая батарея, рассчитанная на 200 снимков от одной зарядки, и поддержка карт microSD объемом до 32 Гб также были отмечены Digital Camera World, и для некоторых покупателей Amazon этого более чем достаточно для нескольких дней путешествий.

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Цифровая фотокамера Fujifilm X100VI

Цифровая фотокамера Fujifilm X100VI Фото: Fujifilm

Fujifilm X100VI, которую можно купить за 2219 долларов, была названа PCMag лучшей компактной камерой для путешествий благодаря привлекательному ретро-дизайну, 40-мегапиксельному сенсору со встроенной стабилизацией изображения для получения резких и сфокусированных фотографий, а также 20 цветовым профилям имитации пленки, которые придают снимкам больше индивидуальности. В подробном обзоре также отмечались высокое качество сборки и защита от пыли и брызг, что делает ее отличным спутником в путешествиях.

В обзоре журнала Amateur Photographer отмечалось, что время автономной работы этой камеры Fujifilm, составляющее 450 снимков, немного лучше, чем у ее предшественницы (420 снимков), и что есть возможность переключаться между оптическим и электронным видоискателем. В обзоре также подчеркивалась способность камеры записывать видео 6.2K со скоростью 30 кадров в секунду, и что ее фиксированный объектив хорошо работает в сочетании с сенсором, позволяя получать снимки с четкими деталями и яркими цветами.

Беззеркальная камера OM System OM-3

Беззеркальная камера OM System OM-3 Фото: Olympus

Одним из преимуществ беззеркальных камер перед зеркальными камерами является их меньший размер и вес, и эта портативность, безусловно, делает их лучшими спутниками в путешествиях. OM System OM-3, которую можно купить за 2000 долларов, входит в число лучших камер для путешествий, по мнению Digital Photography Review. Система Micro Four Thirds камеры совместима с особенно компактными объективами, а ее степень защиты IP53 говорит о том, во влага не страшна. Гаджет может выдерживать суровые климатические условия, включая минусовые температуры и снег.

Эта беззеркальная камера системы OM оснащена 20-мегапиксельным CMOS-сенсором Four Thirds Stacked, функциями вычислительной фотографии, позволяющими создавать эффекты без использования ПО для редактирования, и ретро-дизайном с настраиваемыми кнопками. Издание Digital Photography Review также отметило, что заряда батареи хватает на 590 снимков при использовании ЖК-экрана, что очень впечатляет для беззеркальной камеры такого размера и, вероятно, более чем достаточно для поездки на несколько дней. Благодаря высокой скорости съемки и быстрой автофокусировке вам не придется брать с собой много объективов, поэтому вы сможете использовать место в багаже ​​для других дорожных гаджетов.

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