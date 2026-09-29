Проверьте свой PIN-код немедленно: названы 50 самых популярных комбинаций (инфографика)

Использование PIN-кода (персональный идентификационный номер) позволяет человеку защитить свои финансы и данные от мошенников, шифруя доступ к ним за четырьмя известными только ему цифрами.

Однако, как показало исследование Австралийской телерадиовещательной корпорации (ABC), проанализировавшей данные сервиса HaveIBeenPwned.com, который содержит базу из более чем 320 миллионов паролей и PIN-кодов, собранных из различных утечек, почти треть людей (27%), выбирают самые распространенные комбинации и пароли, пишет Onet.

По итогам исследования опубликованы 50 самых распространенных комбинаций, которые используются в качестве "ключа" для защиты своих данных или денег.

Наиболее популярным четырехзначным PIN-кодом, встречающимся в утечках данных, является легко угадываемая комбинация "1234". Также немало людей выбирают вариант "1342", просто переставив первые четыре цифры местами.

Видео дня

Некоторые другие PIN-коды из этого списка лишь немногим сложнее. Тридцать из 50 наиболее часто встречающихся в утечках кодов начинаются с цифр "19" или "20", что может указывать на год рождения владельца.

Такую ​​комбинацию нетрудно вычислить, если человек когда-нибудь упоминал дату рождения в соцсетях.

Среди других распространенных вариантов — комбинации из повторяющихся цифр, например "1111" и "0000", а также "2580" — цифры, образующие прямую линию по центру большинства цифровых клавиатур.

Люди используют популярные пароли, потому что их легко запомнить, однако мошенники не спят.

По данным Центра по вопросам кражи личных данных (Identity Theft Resource Center), в прошлом году от утечек информации пострадало более 1,3 миллиарда человек по всему миру.

Чтобы PIN-код не смогли взломать, эксперты рекомендуют использовать комбинации длиной не менее шести цифр, если это возможно, а также применять доступные технологии сканирования отпечатков пальцев или распознавания лиц для повышения уровня безопасности.

Кроме того, что стоит быть осторожными, используя один и тот же цифровой пароль на нескольких устройствах сразу.

Напомним, паролем к системе видеонаблюдения Лувра был "Лувр". Грабители легко его угадали.

Также мы рассказывали, какие признаки указывают на то, что ваш пароль взломан.