Негайно перевірте свій PIN-код: названо 50 найпопулярніших комбінацій (інфографіка)

Використання PIN-коду (персонального ідентифікаційного номера) дає змогу людині захистити свої фінанси та дані від шахраїв, шифруючи доступ до них за допомогою чотирьох цифр, відомих лише їй.

Однак, як показало дослідження Австралійської телерадіомовної корпорації (ABC), яка проаналізувала дані сервісу HaveIBeenPwned.com, що містить базу з понад 320 мільйонів паролів та PIN-кодів, зібраних із різних витоків, майже третина людей (27%) обирають найпоширеніші комбінації та паролі, пише Onet.

За підсумками дослідження опубліковано 50 найпоширеніших комбінацій, які використовуються як "ключ" для захисту своїх даних або грошей.

Найпопулярнішим чотиризначним PIN-кодом, який трапляється у витоках даних, є комбінація "1234", яку легко вгадати. Також чимало людей обирають варіант "1342", просто переставивши перші чотири цифри місцями.

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Деякі інші PIN-коди з цього списку лише трохи складніші. Тридцять із 50 кодів, які найчастіше зустрічаються у витоках даних, починаються з цифр "19" або "20", що може вказувати на рік народження власника.

Таку комбінацію неважко визначити, якщо людина коли-небудь згадувала дату народження в соціальних мережах.

Серед інших поширених варіантів — комбінації з повторюваних цифр, наприклад "1111" і "0000", а також "2580" — цифри, що утворюють пряму лінію по центру більшості цифрових клавіатур.

Люди використовують поширені паролі, оскільки їх легко запам’ятати, однак шахраї не дрімають.

За даними Центру з питань крадіжки особистих даних (Identity Theft Resource Center), минулого року від витоків інформації постраждало понад 1,3 мільярда людей у всьому світі.

Щоб PIN-код не змогли зламати, експерти рекомендують використовувати комбінації довжиною не менше шести цифр, якщо це можливо, а також застосовувати доступні технології сканування відбитків пальців або розпізнавання облич для підвищення рівня безпеки.

Крім того, слід бути обережними, використовуючи один і той же цифровий пароль на кількох пристроях одночасно.

Нагадаємо, що паролем до системи відеоспостереження Лувру було слово "Лувр". Грабіжники легко його вгадали.

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