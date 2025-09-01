6 ознак того, що ваш пароль уже зламаний, а ви не помітили: як захистити акаунт

Якщо ви помітили дивну активність у своєму Google-акаунті, не виключено, що справа зовсім не в навмисному зломі. Ймовірніший і поширеніший випадок — користувач забув вийти з облікового запису на старому або чужому пристрої, власник якого отримав доступ до всіх паролів та особистих даних.

Related video

Сучасні ОС, такі як Android, створені для максимальної зручності. Один раз увійшовши у свій Google-акаунт, ви отримуєте доступ до всіх сервісів без необхідності повторного введення пароля. Такий підхід не позбавлений недоліків: легко забути, на скількох пристроях ви авторизовані. Старий телефон, який ви продали, не скинувши до заводських налаштувань, або громадський комп'ютер, на якому ви заходили в пошту, можуть стати дірою в безпеці, пише Android Police.

Ось 6 ознак, що хтось сторонній має доступ до вашого акаунту:

Повідомлення про вхід в акаунт

Якщо ви отримуєте сповіщення про вхід із нового гаджета або з незвичного місця (наприклад, з іншого міста або країни), це явна ознака того, що хтось знає ваші аутентифікаційні дані. У цьому разі потрібно відкрити лист із повідомленням і слідувати інструкціям зі зміни пароля.

Незнайомі пристрої в налаштуваннях

Зайдіть у налаштування свого Google-акаунта в розділ "Безпека" і перевірте пункт "Ваші пристрої". Якщо ви бачите в списку незнайомий телефон, планшет або комп'ютер, це означає, що він має доступ до ваших даних. Якщо це небажаний сеанс, після підтвердження володіння акаунтом натисніть "Вийти", щоб видалити гаджет зі списку.

Дивні паролі в автозаповненні

Якщо під час входу на будь-який сайт система автозаповнення пропонує вам пароль, який ви не пам'ятаєте, це може означати, що хтось інший нещодавно використовував ваш акаунт на іншому пристрої. Оскільки ця функція часто синхронізується між пристроями, відображається нещодавній пароль, використаний для облікового запису в цілому. У цьому разі потрібно перейти в "Менеджер паролів Google" і переглянути збережені логіни, видалити непотрібні або змінити паролі. Якщо сторонній повторить спробу входу, вона не спрацює.

Запити на скидання пароля, які ви не надсилали

Якщо на пошту надходять повідомлення про спроби скидання пароля, які ви не ініціювали, це вірна ознака того, що хтось намагається заволодіти акаунтом. Зупинити їх допоможе двофакторна автентифікація — додатковий шар захисту, що допомагає підтвердити, що саме ви змінюєте пароль. Якщо ж його вже було змінено, це можна виправити постфактум, дотримуючись інструкцій за посиланням з листа-повідомлення.

Незнайомі закладки та історія в Chrome

Оскільки Chrome синхронізує всі дані між пристроями (якщо ви це ввімкнули), поява у вашій історії сайтів, які ви не відвідували, або незнайомих закладок — це привід для занепокоєння. Можна перевірити список авторизованих пристроїв.

Змінені дані для відновлення

Найнебезпечніша ознака. Якщо зловмисник змінив ваш номер телефону або резервну пошту для відновлення, він зможе змінити пароль і назавжди заблокувати вам доступ до акаунта.

Щоб захистити себе, завжди використовуйте режим інкогніто на чужих пристроях, регулярно перевіряйте список під'єднаних до облікового запису гаджетів і обов'язково скидайте старі апарати до заводських налаштувань перед продажем.

Раніше Фокус писав, що знайдено небезпечний вірус у браузерах зі ШІ: яка вразливість краде дані. У нових браузерах зі ШІ, таких як Perplexity Comet, виявлено небезпечну вразливість, яка дає змогу хакерам красти особисті дані, включно з паролями та інформацією про банківські картки. Проблема в тому, що ШІ-асистент не відрізняє команди користувача від прихованих інструкцій, вбудованих у код веб-сторінки.