Не Sony, не Nikon: эксперты назвали самый популярный бренд фотокамер в мире (фото)

Canon — лишь один из многих крупных производителей фототехники наряду с такими популярными брендами, как Nikon и Sony, однако именно он занимает 46% рынка.

Бренд Canon уже более 20 лет удерживает лидерство на мировом рынке цифровых камер со сменными объективами. История компании насчитывает почти 100 лет, а сам бренд по-прежнему пользуется популярностью, пишет bgr.com.

Учитывая обилие альтернатив, вполне естественно задаться вопросом: почему именно Canon остается самым популярным брендом камер? Во многом это объясняется широким ассортиментом моделей в разных ценовых категориях, а также репутацией надежного производителя. Доступные камеры для новичков, которые легко купить и начать использовать, часто становятся первым шагом: оценив качество, пользователи впоследствии переходят на более дорогие и технически совершенные модели ради еще лучших результатов. Широкий модельный ряд — от лучших цифровых камер Canon для повседневной съемки до профессиональной техники — обеспечивает бренду внушительную долю рынка.

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Кроме того, приобретая камеру Canon, пользователи на практике убеждаются в высоком качестве снимков и надежности техники, что формирует лояльность к бренду. Сочетание надежности и долгой истории компании способствует развитию активного рынка подержанных камер, что открывает еще один, более бюджетный путь к знакомству с продукцией бренда. Наконец, компания внесла значительный вклад в развитие отрасли, став пионером в таких областях, как внедрение встроенных процессоров и систем автофокуса, благодаря чему бренд ассоциируется с постоянным совершенствованием, а не со стагнацией.

Фотоаппарат Canon Фото: photografix-magazin.de

История и узнаваемость бренда Canon

Первая камера Canon была создана в 1930-х годах, и уже тогда приоритетом компании стало сочетание передовых технологий и доступности. Потребители видели в компании производителя инновационной техники, неизменно обеспечивающего высокое качество, доступность продукции и зачастую вполне приемлемые цены.

Компания занимает прочные позиции в сегменте камер для начинающих (а новичком в какой-то момент становится каждый), при этом качество техники таково, что пользователи остаются верны бренду и рекомендуют его другим. Когда начинающие фотографы решают перейти на более совершенную камеру, им не приходится менять марку, которой они доверяют. Более того, часто не требуется даже полная замена оборудования: многие объективы Canon совместимы с различными камерами этого же бренда, что позволяет экономить тысячи долларов, обновляя технику постепенно.

Отличительной чертой Canon является и постоянное технологическое развитие. Достаточно взглянуть на сверхширокоугольные гибридные объективы. В 2010-х годах Canon представила серии EOS M и EOS R. Эти камеры компактнее и легче традиционных зеркальных моделей (DSLR), что делает их более удобными в переноске и использовании.

Современные камеры (в зависимости от модели) способны снимать видео в формате 8K и оснащаются такими функциями, как встроенная система стабилизации изображения, автофокус с распознаванием глаз животных, брекетинг фокуса, влагозащита корпуса и встроенный Wi-Fi. Именно достижения Canon в области автофокуса и совместимость объективов внутри бренда во многом способствуют сохранению лояльности фотографов.

Камера Canon EOS 2000D Фото: Trusted Reviews

Canon в сравнении с другими брендами фототехники

Преимущества Canon становятся особенно очевидными при сравнении с другими популярными брендами, такими как Nikon и Sony, и их аналогичными моделями. Однако камеры Canon используются настолько широко, что стоит рассмотреть некоторые различия. Бренд Sony появился вскоре после Canon, но вышел на рынок фототехники лишь в 1980-х годах. Эти десятилетия дали Canon и Nikon гораздо больше времени для завоевания известности и признания. Хотя компания Canon сделала свои камеры доступными для широких масс, история Nikon свидетельствует о большей ориентации на профессиональный сегмент. К тому моменту, когда Nikon и Sony сосредоточились на продажах техники как новичкам, так и профессионалам, Canon уже прочно удерживала позиции на рынке. Более того, за последние несколько лет доля Canon в мировых продажах выросла по сравнению с показателями Nikon и Sony.

Мнения фотографов о том, какая камера на самом деле лучше, могут различаться, однако нельзя отрицать, что Canon безоговорочно лидирует по популярности (занимая 46% рынка), а значит, компания все делает правильно. Успех Canon — от стремительного взлета в начале пути и ориентации как на любителей, так и на профессионалов до неизменной надежности техники — не вызывает сомнений.

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