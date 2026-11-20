В обзор попали телевизоры Samsung F6000, LG 32LQ6300 и TCL 32S5400, которые продаются в Украине по цене от 8000 грн.

Компактные телевизоры с экраном диагональю 32 дюйма (81 см) подойдет для любого помещения и предложат неплохой функционал за свою цену. Фокус подобрал три модели от известных производителей.

LG 32LQ6300

Телевизор LG 32LQ6300 Фото: Скриншот

LG 32LQ6300 отлично справляется со многими задачами. Благодаря качественному изображению, достойным игровым характеристикам и звуку, который превосходит средние показатели, модель становится универсальным решением, предлагаемым к тому же по весьма привлекательной цене.

Изображение на LG 32LQ6300 выглядит естественно: текстуры прорисованы четко, а цветопередача — на высоком уровне, особенно при просмотре контента в формате HDR. Конечно, у модели есть недостатки — например, неравномерность черного цвета (зависящая от работы подсветки) и трудности с отображением динамичных сцен.

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Пусть в LQ6300 и нет продвинутых игровых функций последнего поколения, телевизор демонстрирует высокую динамику и отлично работает при частоте обновления 60 Гц, уверенно справляясь с быстрыми движениями в кадре. Встроенная аудиосистема вряд ли заставит стены дрожать, но звук звучит чисто и достаточно весомо для устройства такого компактного размера.

Конечно, на рынке можно найти 32-дюймовые модели с более детализированным изображением или расширенным набором игровых возможностей, но мало какие из них способны предложить то же самое, что и LQ6300, за аналогичную цену. Этот телевизор легко оправдывает свою стоимость — именно поэтому он станет лучшим выбором в категории 32-дюймовых устройств для большинства пользователей.

Технические характеристики:

Размер экрана: 32 дюйма

Тип дисплея: LED

Разрешение: Full HD (1920 x 1080)

Частота обновления: 60 Гц

HDR: HDR10, HLG

Процессор изображения: α5 Gen5 AI Processor

Подсветка: Direct LED

Платформа Smart TV: webOS 22

Выходная мощность звука: 10 Вт, 2-канальный (2 x 5 Вт)

Беспроводная связь: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

Apple AirPlay: AirPlay 2

Цифровые тюнеры: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2

Разъемы: 2 x HDMI 1.4, 1 x USB-A, Ethernet (LAN), оптический аудиовыход, компонентный вход

Функции HDMI: HDMI ARC, SIMPLINK (CEC)

Цена в Украине: 9390–13 600 грн.

TCL 32S5400

Телевизор TCL 32S5400 Фото: techradar.com

Главное преимущество TCL S5400 — это выгодное соотношение цены и качества: телевизор предлагает достойное изображение и неплохой набор "умных" функций по невероятно низкой цене. Несмотря на некоторые недостатки, S5400 — весьма доступная 32-дюймовая модель, которая отлично впишется в интерьер спальни.

Тестировщики отметили хорошую детализацию, насыщенные цвета и в целом весьма выразительную картинку — особенно для устройства в данной ценовой категории. Контрастность и уровень черного оказались не самыми впечатляющими, но вполне приемлемыми для 32-дюймового экрана. Также телевизор не лучшим образом справляется с динамичными сценами: заметны довольно сильные рывки изображения (джиттер). Впрочем, учитывая стоимость модели, это было ожидаемо.

S5400 нельзя назвать самым функциональным телевизором, однако он поддерживает форматы HDR10 и HLG, работает на базе платформы Google TV и предлагает достаточно гибкие настройки изображения, позволяющие адаптировать картинку под ваши предпочтения. Специализированных игровых функций здесь нет, но для данной ценовой категории и диагонали это вполне закономерно.

Технические характеристики:

Размер экрана: 32 дюйма

Тип дисплея: LED

Разрешение: Full HD (1920 × 1080)

Частота обновления: 60 Гц

Подсветка: Direct LED (DLED)

HDR: HDR10, HLG

Контрастность: 4000:1

Платформа Smart TV: Google TV

Голосовое управление: Google Ассистент

Выходная мощность звука: 10 Вт, 2 канала (2 × 5 Вт)

Аудиотехнологии: Dolby Audio, Dolby Digital Plus

Беспроводная связь: Wi-Fi 4 (2,4 ГГц), Bluetooth 5.0

Разъемы: 2 × HDMI 1.4, 1 × USB 2.0, Ethernet (LAN), оптический цифровой аудиовыход, разъем для наушников

Функции HDMI: ARC, CEC

Цифровые тюнеры: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2

Цена в Украине: 8000–8500 грн.

Samsung F6000 (UE32F6000FUXUA)

Телевизор Samsung F6000 Фото: Samsung

Samsung F6000 — компактный 32-дюймовый Full HD-телевизор с поддержкой функций Smart TV. Модель оснащена LED-панелью с разрешением 1920 x 1080 пикселей и работает под управлением ОС Tizen. Это практичное решение для небольших комнат, кухни или спальни.

Телевизор поддерживает форматы HDR и HDR10+, а также технологии Samsung Micro Dimming Pro и Contrast Enhancer. Эти функции улучшают контрастность и позволяют лучше проработать детали как в темных, так и в светлых участках изображения. Тем не менее, поскольку это LED-телевизор начального уровня, не стоит ожидать от него яркости или контрастности, свойственных премиальным моделям QLED или OLED.

В качестве платформы Smart TV используется система Tizen, открывающая доступ к стриминговым сервисам, приложениям и встроенному веб-браузеру. Поддержка Apple AirPlay упрощает трансляцию контента с совместимых устройств Apple — iPhone, iPad и других. Также предусмотрены модули Wi-Fi 5 и Bluetooth.

Звуковая система состоит из 2-х каналов общей мощностью 10 Вт. Реализована поддержка технологий OTS Lite, Adaptive Sound и Q-Symphony, что позволяет телевизору работать в связке с совместимыми саундбарами Samsung. Для подключения внешних устройств и воспроизведения медиафайлов предусмотрены 2 порта HDMI и 1 разъем USB-A.

Модель F6000 не рассчитана на требовательные игры или создание полноценного домашнего кинотеатра: частота обновления экрана ограничена 50 Гц, а разрешение Full HD является стандартным для такой диагонали. Тем не менее, благодаря компактным габаритам, функционалу Tizen и поддержке HDR10+, этот телевизор станет универсальным решением для повседневного использования.

Технические характеристики:

Размер экрана: 32 дюйма

Тип дисплея: LED

Разрешение: Full HD (1920 x 1080)

Частота обновления: 50 Гц

HDR: HDR, HDR10+

Технологии изображения: Micro Dimming Pro, Contrast Enhancer

Платформа Smart TV: Samsung Tizen

Выходная мощность звука: 10 Вт, 2-канальный звук

Аудиотехнологии: OTS Lite, Adaptive Sound, Q-Symphony

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 5, Bluetooth

Разъемы: 2 HDMI, 1 USB-A, Ethernet

Apple AirPlay: есть

Максимальное энергопотребление: 65 Вт

Цена в Украине: 11 900–13 000 грн.