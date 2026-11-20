До огляду увійшли телевізори Samsung F6000, LG 32LQ6300 та TCL 32S5400, які продаються в Україні за ціною від 8000 грн.

Компактні телевізори з екраном діагоналлю 32 дюйми (81 см) підійдуть для будь-якого приміщення та пропонують непоганий функціонал за свою ціну. Фокус підібрав три моделі від відомих виробників.

LG 32LQ6300

Телевізор LG 32LQ6300 Фото: Скриншот

LG 32LQ6300 чудово справляється з багатьма завданнями. Завдяки якісному зображенню, гідним ігровим характеристикам та звуку, що перевищує середні показники, ця модель стає універсальним рішенням, яке, до того ж, пропонується за досить привабливою ціною.

Зображення на LG 32LQ6300 виглядає природно: текстури чітко промальовані, а передача кольорів — на високому рівні, особливо під час перегляду контенту у форматі HDR. Звісно, у моделі є недоліки — наприклад, нерівномірність чорного кольору (що залежить від роботи підсвічування) та труднощі з відображенням динамічних сцен.

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Хоча в LQ6300 і немає передових ігрових функцій останнього покоління, телевізор демонструє високу динаміку та чудово працює при частоті оновлення 60 Гц, впевнено справляючись із швидкими рухами в кадрі. Вбудована аудіосистема навряд чи змусить стіни тремтіти, але звук лунає чисто і досить потужно для пристрою такого компактного розміру.

Звісно, на ринку можна знайти 32-дюймові моделі з більш деталізованим зображенням або розширеним набором ігрових можливостей, але мало які з них здатні запропонувати те саме, що й LQ6300, за аналогічну ціну. Цей телевізор легко виправдовує свою вартість — саме тому він стане найкращим вибором у категорії 32-дюймових пристроїв для більшості користувачів.

Технічні характеристики:

Розмір екрану: 32 дюйми

Тип дисплея: LED

Роздільна здатність: Full HD (1920 x 1080)

Частота оновлення: 60 Гц

HDR: HDR10, HLG

Процесор зображення: α5 Gen5 AI Processor

Підсвічування: Direct LED

Платформа Smart TV: webOS 22

Вихідна потужність звуку: 10 Вт, 2-канальний (2 × 5 Вт)

Бездротовий зв'язок: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

Apple AirPlay: AirPlay 2

Цифрові тюнери: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2

Роз'єми: 2 x HDMI 1.4, 1 x USB-A, Ethernet (LAN), оптичний аудіовихід, компонентний вхід

Функції HDMI: HDMI ARC, SIMPLINK (CEC)

Ціна в Україні: 9390–13 600 грн.

TCL 32S5400

Телевізор TCL 32S5400 Фото: techradar.com

Головна перевага TCL S5400 — це вигідне співвідношення ціни та якості: телевізор забезпечує гідну якість зображення та непоганий набір "розумних" функцій за неймовірно низькою ціною. Незважаючи на деякі недоліки, S5400 — це досить доступна 32-дюймова модель, яка чудово впишеться в інтер’єр спальні.

Тестувальники відзначили хорошу деталізацію, насичені кольори та загалом досить виразне зображення — особливо для пристрою в цій ціновій категорії. Контрастність і рівень чорного виявилися не надто вражаючими, але цілком прийнятними для 32-дюймового екрана. Також телевізор не найкращим чином справляється з динамічними сценами: помітні досить сильні ривки зображення (джиттер). Втім, з огляду на вартість моделі, це було очікувано.

S5400 не можна назвати найфункціональнішим телевізором, проте він підтримує формати HDR10 і HLG, працює на базі платформи Google TV і пропонує досить гнучкі налаштування зображення, що дозволяють адаптувати картинку відповідно до ваших уподобань. Спеціалізованих ігрових функцій тут немає, але для цієї цінової категорії та діагоналі це цілком закономірно.

Технічні характеристики:

Розмір екрана: 32 дюйми

Тип дисплея: LED

Роздільна здатність: Full HD (1920 × 1080)

Частота оновлення: 60 Гц

Підсвічування: Direct LED (DLED)

HDR: HDR10, HLG

Контрастність: 4000:1

Платформа Smart TV: Google TV

Голосове керування: Google Асистент

Вихідна потужність звуку: 10 Вт, 2 канали (2 × 5 Вт)

Аудіотехнології: Dolby Audio, Dolby Digital Plus

Бездротовий зв'язок: Wi-Fi 4 (2,4 ГГц), Bluetooth 5.0

Роз'єми: 2 × HDMI 1.4, 1 × USB 2.0, Ethernet (LAN), оптичний цифровий аудіовихід, роз'єм для навушників

Функції HDMI: ARC, CEC

Цифрові тюнери: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2

Ціна в Україні: 8000–8500 грн.

Samsung F6000 (UE32F6000FUXUA)

Телевізор Samsung F6000 Фото: Samsung

Samsung F6000 — компактний 32-дюймовий Full HD-телевізор із підтримкою функцій Smart TV. Модель оснащена LED-панеллю з роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів і працює під управлінням ОС Tizen. Це практичне рішення для невеликих кімнат, кухні або спальні.

Телевізор підтримує формати HDR та HDR10+, а також технології Samsung Micro Dimming Pro та Contrast Enhancer. Ці функції покращують контрастність і дозволяють краще пропрацювати деталі як у темних, так і у світлих ділянках зображення. Проте, оскільки це LED-телевізор початкового рівня, не варто очікувати від нього яскравості чи контрастності, властивих преміальним моделям QLED або OLED.

В якості платформи Smart TV використовується система Tizen, яка надає доступ до стрімінгових сервісів, додатків та вбудованого веб-браузера. Підтримка Apple AirPlay спрощує трансляцію контенту з сумісних пристроїв Apple — iPhone, iPad та інших. Також передбачені модулі Wi-Fi 5 і Bluetooth.

Аудіосистема складається з 2-х каналів загальною потужністю 10 Вт. Реалізовано підтримку технологій OTS Lite, Adaptive Sound та Q-Symphony, що дозволяє телевізору працювати у поєднанні з сумісними саундбарами Samsung. Для підключення зовнішніх пристроїв та відтворення медіафайлів передбачено 2 порти HDMI та 1 роз’єм USB-A.

Модель F6000 не призначена для вимогливих ігор чи створення повноцінного домашнього кінотеатру: частота оновлення екрану обмежена 50 Гц, а роздільна здатність Full HD є стандартною для такої діагоналі. Проте, завдяки компактним розмірам, функціоналу Tizen та підтримці HDR10+, цей телевізор стане універсальним рішенням для повсякденного використання.

Технічні характеристики:

Розмір екрану: 32 дюйми

Тип дисплея: LED

Роздільна здатність: Full HD (1920 x 1080)

Частота оновлення: 50 Гц

HDR: HDR, HDR10+

Технології зображення: Micro Dimming Pro, Contrast Enhancer

Платформа Smart TV: Samsung Tizen

Вихідна потужність звуку: 10 Вт, 2-канальний звук

Аудіотехнології: OTS Lite, Adaptive Sound, Q-Symphony

Бездротові інтерфейси: Wi-Fi 5, Bluetooth

Роз'єми: 2 HDMI, 1 USB-A, Ethernet

Apple AirPlay: є

Максимальне енергоспоживання: 65 Вт

Ціна в Україні: 11 900–13 000 грн.