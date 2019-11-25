Украина приступила к восстановлению водного пути от Балтийского до Черного моря

Уже проводятся работы по дноуглублению и модернизации шлюзов Днепровского каскада

Украина готовится к восстановлению речного пути Е-40. Уже проводится углубление дна, начались и работы по модернизации и ремонту шлюзов Днепровского каскада.

Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в ходе встречи с министром морской экономики Польши Мареком Гробарчиком.

Восстановлние Е-40 обсудят также на международной транспортной конференции, при участии Нидерландов, Польши и Беларуси.

Криклий отметил, что Украина тесно сотрудничает с Еврокомиссией и международными компаниями с целью разработки четкого механизма гармонизации законодательной базы в сфере внутренних водных путей.

Согласно проекту, речной путь от Балтийского моря до Черного моря пройдет через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его протяженность составит более 2 тыс. км.

Ранее премьер Алексей Гончарук называл такой проект "абсолютно реальным" и говорил, что Украина уже ведет переговоры с Польшей и Беларусью.

Как ранее сообщал Фокус:

Анонсировали проект водного пути Е-40 на форуме YES. На этом же форуме выступил и президент Украины Владимир Зеленский.