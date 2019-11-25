Украина приступила к восстановлению водного пути от Балтийского до Черного моря
2019-11-25 18:57:50
Уже проводятся работы по дноуглублению и модернизации шлюзов Днепровского каскада
Украина готовится к восстановлению речного пути Е-40. Уже проводится углубление дна, начались и работы по модернизации и ремонту шлюзов Днепровского каскада.
Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в ходе встречи с министром морской экономики Польши Мареком Гробарчиком.
Восстановлние Е-40 обсудят также на международной транспортной конференции, при участии Нидерландов, Польши и Беларуси.
Криклий отметил, что Украина тесно сотрудничает с Еврокомиссией и международными компаниями с целью разработки четкого механизма гармонизации законодательной базы в сфере внутренних водных путей.
Согласно проекту, речной путь от Балтийского моря до Черного моря пройдет через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его протяженность составит более 2 тыс. км.
Ранее премьер Алексей Гончарук называл такой проект "абсолютно реальным" и говорил, что Украина уже ведет переговоры с Польшей и Беларусью.
Как ранее сообщал Фокус:
- Анонсировали проект водного пути Е-40 на форуме YES. На этом же форуме выступил и президент Украины Владимир Зеленский.
- Среди прочего, он анонисровал строительство нового курортного города на Черном море, развитие киноиндустрии и превращение пустынных земель в южных регионах в плодордные.