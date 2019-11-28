Чиновники решили закупить электронные учебники, доступ к которым и так должен предоставляться бесплатно

СБУ выявила должностных лиц Николаевского облсовета, департамента образования и науки ОГА и одного из местных коммунальных предприятий, которые присвоили 15 млн грн из бюджета на закупке электронных учебников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн-учебникам, однако подозреваемые решили внести расходы на их закупку в местный бюджет.

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Потом чиновники в сговоре с двумя коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, провели тендер и перечислили этим фирмам средства на приобретение кодов доступа к ресурсам. Таким образом, по версии следствия, они вывели из бюджета 15 млн грн и присвоили их.

Как ранее сообщал Фокус: