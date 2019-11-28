Криклий предлагает брать с иностранцев деньги за проезд по Украине

Германии на такой шаг пойти запретил ЕС, а Украина пока не в Евросоюзе, намекают в Мининфраструктуры

В Мининфраструктуры думают над платным проездом по украинским дорогам для иностранцев.

Об этом в интервью УНИАН рассказал глава министерства Владислав Криклий.

"Германия хотела пойти на такой шаг, но ЕС запретил его из-за дискриминации... Пока что Украина не в ЕС, потому можно пользоваться этим принципом", – говорит министр.

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По его словам, соответствующий проект закона пока не внесен в Раду, но он "уже проговаривал с депутатами эту идею и они выразили заинтересованность": "Считают, что это справедливая модель".

В то же время, плату за проезд украинскими дорогами планируется брать только с грузовых автомобилей.

Прокомментировал Криклий и строительство концессионных дорог.

"Честно говоря, у нас не будет много концессионных дорог, потому что для них главным условием должен быть трафик, который обеспечит окупаемость. А трафик есть не на всех участках", – объяснил глава Мининфраструктуры.

"Точно будет на Большой киевской кольцевой, ведь грузопоток с Одесской трассы идет через Малую киевскую кольцевую. Поэтому должна быть новая кольцевая. Планируется, что она будет концессионной, это большой проект - около 150 км", – добавил Криклий.

Как ранее сообщал Фокус:

Криклий недавно гвоорил, что в Мининфраструктуры работают над проектами концессионных дорог M-06 Львов – Стрый, M-09 Львов-Терпополь, M-05 Киев-Белая Церковь, M-10 Львов-Краковец.