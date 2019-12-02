Таможня отчиталась об успехах: в ноябре перечислила в бюджет 30,3 млрд гривен

Стоимость импорта уменьшается, а поступления от него в бюджет растут

В ноябре таможня выполнила план, перечислив в бюджет 30,3 млрд грн. Об этом написал в Facebook глава ГТС Максим Нефьодов.

При этом он обратил внимание на то, что план выполнен, несмотря то, что текущий курс гривни значительно выше использованного при прогнозировании поступлений доходов от таможни: соответственно 23,97 и 29,4 (на конец года).

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Напомним, что таможенные платежи номинированы в валюте, поэтому чем "крепче" гривня, тем меньше средств поступает в бюджет.

За сентябрь-ноябрь поступления от таможни в госбюджет в долларовом эквиваленте составили $3,87 млрд - на 1% больше, чем за аналогичный период 2018-го. При этом стоимостные объемы налогооблагаемого импорта уменьшились на 7% (в первую очередь из-за падения мировых цен на уголь, газ, нефть). То есть, при уменьшении стоимости ввозимых товаров таможня собирает больше платежей.

В результате за последние месяцы возросло налоговое бремя на импорт - с $0,26 с $1 таможенной стоимости в 2018 году до $0,27 - в 2019-ом.

Как ранее сообщал Фокус:

Нефьодов анонсировал переаттестацию сотрудников таможни в 2020 году. Тот, кто пройдет ее, заключит контракт и будет получать больше денег.