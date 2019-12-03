Рада сняла с Укрспирта монополию на производство спирта

До этого времени спирт легально производили только на заводах Укрспирта

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 госмонополии на производство спирта.

За принятие закона проголосовали 284 депутатов. "Евросолидарность" и "ОПЗЖ" в полном составе либо голосовали против, либо воздержались.

От "Батькивщины" закон поддержали только трое человек.

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Согласно закону, с нового года субъекты хозяйствования любой формы смогут производить спирт при условии получения соответствующей лицензии.

Также проводится полная либерализация экспорта спирта из Украины.

Для защиты отечественного производителя импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином госпредприятия.

Необходимость принятия закона президент объяснял резким снижением производства легального пищевого спирта. Это связано с сокращением экспорта и ростом теневого оборота – он вырос с 10% в 2007 году до 55% в 2019 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня Рада в первом чтении приняла законопроект №2237 о практической реализации решения о снятии неприкосновенности с народных депутатов.