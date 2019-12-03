Рада приняла за основу законопроект, ограничивающий депутатскую неприкосновенность

"За" проголосовали 253 нардепа

Верховная Рада на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект №2237 о практической реализации решения о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

"За" проголосовали 253 нардепа.

Этот законопроект убирает упоминания о депутатской неприкосновенность из закона о регламенте (исключается целая глава 35), Уголовного процессуального кодекса и закона о статусе народного депутата.

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При этом нардепы собираются прописать в УПК новую статью 482-2 об особенностях начала досудебного расследования в отношении депутата, его задержания, ареста или проведения в отношении него следственных действий, в том числе негласных, передает LB.ua.

Предусматривается, что уголовное производство в отношении нардепа в Единый реестр досудебных расследований должен будет вносить генеральный прокурор.

Кроме того, ему необходимо будет поддерживать все ходатайства по делу. Рассматривать их будут апелляционный суд в пределах территориальной юрисдикции органа досудебного расследования или Высший антикоррупционный суд. Это означает, что надрепа нельзя будет задержать на месте преступления.

Автор альтернативного законопроекта Александра Устинова из "Голоса" сообщила, что ее законопроект позволть задержать депутата на месте преступления, если депутат совершил убийство или изнасилование.

"Зачем лгать избирателям и ставить еще одно ограничение в виде генерального прокурора? Я призываю поддержать альтернативный законопроект, который позволяет задержать депутата на месте преступления, если депутат совершил убийство или изнасилование. По законопроекту, предложенному вами, этого невозможно будет сделать", – заявляет Устинова.

Как ранее сообщал Фокус:

3 сентября Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

В полном составе не голосовала только фракция "ОПЗЖ". Во фракции "ОПЗЖ" также заявили, что намерены обжаловать законопроект в Конституционном Суде, потому что его приняли якобы с нарушением норм регламента.