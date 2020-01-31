Оппозиционеры считают, что закон был принят с существенными нарушениями конституционной процедуры

Пятьдесят депутатов Верховной Рады, в основном представители Оппозиционной платформы "За жизнь", подали представление в Конституционный Суд , в котором просят признать неконституционным закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом говорится на сайте суда.

Авторы представления считают, что закон был принят с существенными нарушениями конституционный процедуры.

Они отмечают, что сессия, на которой был принят закон, не была очередной, и поэтому на ней нельзя было рассматривать поправки в Конституцию.

Еще один довод в пользу неконституционности этого закона, по мнению депутатов, заключается в том, что его подал президент Петр Порошенко, а не Владимир Зеленский. А согласно регламенту Верховной Рады, поданный президентом законопроект считается отозванным, если его полномочия были прекращены до принятия в первом чтении.

Формально законопроект был отозван 29 августа, в день перед предварительным голосованием, но потом его снова внесли в повестку дня и рассмотрели. В ОПЗЖ считают, что это уже был другой законопроект.

"Таким образом, Верховная Рада Украины после отзыва проекта закона №7203 от 17 октября 2017 года, проигнорировав вывод Конституционного Суда от 19 июня 2018 года №2-в/2018, и проголосова за новый проект закона №7203 от 30 августа 2019 года, не придержавшись требований о принятии закона о внесении изменений в Конституции Украины на очередных сессиях парламента, тем самым совершила грубое нарушение установленной Основным законом Украины процедуры внесения изменений в Конституцию Украины", – сказано в представлении.

Как ранее сообщал Фокус:

3 сентября Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

В полном составе не голосовала только фракция "ОПЗЖ". Во фракции "ОПЗЖ" также заявили, что намерены обжаловать законопроект в Конституционном Суде, потому что его приняли якобы с нарушением норм регламента.

11 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.