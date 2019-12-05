Свиной пост. Почему в мире ждут роста цен на колбасу и что будет в Украине

«Шницельный кризис», так уже назвали происходящее в Германии, где производители утверждают, что цены на колбасы вырастут до 80% в ближайшее время. Причина в том, что в Китае из-за вспышки африканской чумы убито около 50% поголовья свиней, и немецкие производители переориентируют поставки на Поднебесную, чтобы больше заработать. Фокус вместе с экспертами разбирался, как коснутся нашей страны китайские проблемы и подорожает ли колбаса.

Шницель, бекон, карревурст, - все будет дорожать, пугает своих читателей немецкий Bild, приводя комментарий «Колбаса определенно будет дороже» президента Федеральной ассоциации немецкой мясной промышленности Сары Фем. Вслед за немцами режим паники включили итальянцы, которые предупреждают: подорожает салями.

Причина проста. Местные производители свинины с радостью будут продавать свое поголовье по дорогим ценам в Китай, в то время, как местные рынки почувствуют дефицит и рост цен. По данным Министерства сельского хозяйства США, к концу 2020 года поголовье свиней в Китае сократится до 275 млн. голов, что почти на 40% меньше, чем в начале 2018 года. Это сократит производство свинины на 10% в 2020 году.

«Неважно, где вы сейчас находитесь в мире, цены на свинину растут», - заявил в статье для Bloomberg Джастин Шеррард, глобальный стратег-специалист по животноводству в Рабобанке, работающий в Утрехте.

Учитывая этот практически апокалиптический прогноз Фокус решил узнать у украинских экспертов так ли уж страшен нам мировой «свиной кризис».

«Горела вся страна»

Эксперты уверяют: нынешний кризис в Поднебесной ростом цен на украинском рынке не откликнется. По словам главы Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, и уничтожение поголовья свиней, и связанный с этим рост цен, мы уже прошли.

«В Украине африканская чума бушует уже пять лет, и за это время поголовье сильно сократилось, - отметил эксперт в комментарии «Фокусу». – Крупные хозяйства поначалу уничтожали свиней до последней головы, неся убытки на миллионы гривен и становясь банкротами. Из-за того, что больных свиней сжигали, мы буквально стали «пылающей страной»: если представить себе карту, можно сказать, что «горела» вся Украина. Но потом, когда стало понятно, что государство не будет компенсировать убытки, уничтожать свиней стали реже. Некоторые попросту не сообщали о том, что у них выявлено заболевание и продавали мясо больных свиней. Так что наиболее серьезно пострадали те, у кого была выявлена африканская чума в первые год-два».

Дорошенко напоминает, что комплекс мероприятий по реформе децентрализации, стартовавший в 2014-м, по времени совпал с африканской чумой свиней, и это стало приговором целому ряду хозяйств. Компенсацию падежа ловко переложили на местные бюджеты: проблему это не решило, но зато государство избавилось от обременительных расходов.

«Одно из крупнейших украинских хозяйств, уничтожив все свое поголовье, понесло убытков на миллиард гривен, при этом бюджет всего села, где находилось хозяйство, составлял 10 млн грн, - приводит пример Дорошенко. – То есть, если бы даже весь местный бюджет отдавался на компенсацию, для окончательно расчета потребовалось бы 100 лет! Справедливости ради надо сказать, что пока данную проблему не смогли решить ни в одной стране мира даже на уровне государства, так что о том, чтобы ее решить на уровне сел, и речь не идет».

Почему сало такое дорогое

В то время как в мире проблема африканской чумы только усугубляется, мы свой максимум уже прошли, заболеваемость сокращается, продолжает эксперт. Но для того, чтобы наше свиноводство вернулось к уровню 2013 года, потребуются многомиллиардные инвестиции.

Пережили мы не только пик чумы, но и связанный с ним рост цен на свинину и на сало. При этом, если мясо подорожало не слишком ощутимо, то ценники на сало пару лет назад взлетели вдвое, и этому есть логичное объяснение.

«Дело в том, что промышленное производство выращивает свиней мясной породы, а домашние хозяйства – свиней сальной породы, - поясняет Дорошенко. – Мы и тогда были импортозависимой страной, поэтому, чтобы нивелировать «свиной кризис», импортерам было достаточно, условно говоря, заказать не 10 тысяч тонн свинины, а 15 тысяч тонн. Но сало из-за границы не завозили, его предложение внутри страны сократилось, соответственно, цены взлетели».

А не замахнуться ли нам на Китай

Не первый год в воздухе витает идея, суть которой заключается в том, что китайские проблемы – это шанс для украинского развития: как только китайцы перестанут экспортировать своих свиней, эту нишу можем занять мы.

Сегодня ряд экспертов считают, что и в экспорте свинины в саму Поднебесную нет ничего невозможного. Правда, в Минэкономразвития предупреждают, что в 2019-м это нереально из-за трудностей с подписанием ветеринарного сертификата, но «ведут активную работу» и надеются на лучшее.

Полны надежд и в Ассоциации животноводов Украины.

«Как бы это ни прозвучало, но для нас это действительно окно возможностей, исторический шанс, - отметила в комментарии «Фокусу» глава Ассоциации Ирина Паламар. - Если мы подпишем ветеринарные сертификаты, сможем экспортировать свинину. Китайцы уже вырезали 60% поголовья – для сравнения, чтобы произвести такие объемы свинины, Украине потребовалось бы 10 лет. Сейчас в Китае катастрофическая нехватка продуктов белковой группы, цены на мясо взлетели, а малоимущим жителям страны даже выдают талоны на мясо. В такой ситуации европейские производители воспрянули духом, наращивая производственные мощности. Со своей стороны я, как глава Ассоциации, провела переговоры с вице-президентом Национальной академии наук Китая, и он подтвердил, что им интересно украинское мясо. И поставки свинины в Китай вполне реальны, у нас есть конкурентоспособные производства».

При этом в Ассоциации «Свиноводы Украины» выразили сомнение в том, что в ближайшее время Украине удастся получить сертификаты.

«Китай является не только крупнейшим производителем свинины в мире, но и ее крупнейшим потребителем, - рассказала в беседе с «Фокусом» глава Ассоциации «Свиноводы Украины» Оксана Юрченко. – По разным оценкам, на сегодня в Китае уничтожено до 200 млн голов, и теперь огромная страна, потреблявшая столько мяса, должна его где-то взять. Так что европейские производители сильно оживились в надежде поставлять мясо в Китай».

Говоря в общем, отток свинины в Китай должен поднимать цены на нее на внутренних рынках других стран, продолжает Юрченко. Ведь, если есть возможность поставлять дорого за границу, то производитель будет продавать дороже и внутри страны. Однако Украины это касается в меньшей степени, поскольку из-за африканской чумы у нас действует запрет на поставку свинины в Китай. И хотя в Поднебесной теперь у самих чума, они пока не готовы усугублять свои проблемы нашей свининой, причем даже переработанной. Поэтому, если цены в мире на свинину будут расти, мы потихоньку будем подтягиваться, но резких скачков цен в Украине не будет.

«Кроме того, мы очень маленький производитель на фоне Китая, - констатирует эксперт. - А маленькие партии в большей степени интересны нашим производителям, нежели китайским покупателям. Так что, учитывая все вышесказанное, все разговоры о поставках свинины в Китай пока находятся на уровне мечты, перспектив и надежды на то, что с китайской стороны что-то изменится».

Что будет с поголовьем, если откроют рынок земли?

Отдельный вопрос, которые возникает в связи с мировыми проблемами на рынке продовольствия, касается рынка земли – как это повлияет на животноводство? Мнения экспертов по этому вопросу разделились.

Алексей Кущ, эксперт института GROWFORD, считает, что открытие рынка земли приведет к постепенному уничтожению отрасли.

«Никто не будет использовать купленную землю как пастбища для скота, чтобы развивать животноводство, - пояснил эксперт свою мысль. - Рынок земли – это уничтожение триады «семейные хозяйства, фермерские хозяйства, крупные аграрные корпорации», которой, кстати, нет больше нигде в мире».

По мнению эксперта, данная триада будет разрушена в пользу больших корпораций, которые будут специализироваться на крупном моноэкспорте, и в результате Украина станет экспортером двух-трех культур: рапс, соя подсолнечник, зерно. А животноводство будет исчезать из нашего аграрного сектора.

В то же время экономист компании ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» Николай Бадаев считает, что открытие рынка земли никакого вреда отрасли не принесет.

«Основная проблема развития отрасли не в земле: крупный рогатый скот невозможно выращивать без инфраструктуры, долгосрочных инвестиций и квалифицированного персонала, если речь идет о больших фермах, а не содержании нескольких голов, - говорит Бадаев. - Поэтому вопрос выращивания КРС касается не столько владения землей, сколько защищенности бизнеса и макроэкономической стабильности. Бизнесу нужно планировать на годы вперед, но в украинских реалиях это достаточно проблематично: тот же Минфин годами не может «угадать» курс доллара».

Больше, чем открытие рынка земли, на производство будут влиять предпочтения покупателя и экспортные возможности производителей, продолжает Бадаев. Уже сейчас рынок перенасыщен мясом, а покупатель массово ест курицу. Плюс европейский рынок очень плотно закрыт экспортными квотами. И вот тут, считает эксперт, для украинского животноводства кроются гораздо большие опасности.

«Тот вариант рынка земли, который, скорее всего, проголосуют, будет очень консервативным, - считает эксперт. - Лично я не жду каких-то потрясений – не исключено, что эффект для экономики будет мизерным».