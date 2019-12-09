Милованов озвучил потери украинской экономики от агрессии РФ

Только от одной аннексии Крыма Украина потеряла $46 млрд

Из-за агрессии РФ экономика Украины потеряла от $50 до 150 млрд. Из этой суммы $46 млрд приходится на аннексированный Крым.

Об этом в Facebook сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку в 100 млрд)", – пишет Милованов.

В частности, по словам Милованова:

на территории АР Крым и г.Севастополь зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн.

на территории Донецкой области – почти 120 тыс. объектов стоимостью 33 млрд грн;

на территории Луганской области – почти 70 тыс. объектов стоимостью 23 млрд грн.

Министр добавил, что по оценкам Фонда госимущества около 70% госактивов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях.

Как ранее сообщал Фокус:

В июне Генштаб сообщал, что у границы Украины находится 25 батальонов РФ и 82 тыс. российских военных.