Милованов озвучил потери украинской экономики от агрессии РФ
2019-12-09 14:13:54
Только от одной аннексии Крыма Украина потеряла $46 млрд
Из-за агрессии РФ экономика Украины потеряла от $50 до 150 млрд. Из этой суммы $46 млрд приходится на аннексированный Крым.
Об этом в Facebook сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов.
"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку в 100 млрд)", – пишет Милованов.
В частности, по словам Милованова:
- на территории АР Крым и г.Севастополь зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн.
- на территории Донецкой области – почти 120 тыс. объектов стоимостью 33 млрд грн;
- на территории Луганской области – почти 70 тыс. объектов стоимостью 23 млрд грн.
Министр добавил, что по оценкам Фонда госимущества около 70% госактивов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июне Генштаб сообщал, что у границы Украины находится 25 батальонов РФ и 82 тыс. российских военных.
- Тем не менее, недавно в Генеральном штабе ВСУ заявили, что работают над планом отвода войск от линии разграничения, согласно последним Минским договренностям.
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