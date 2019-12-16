"Северный поток – 2": Защитники уток в Германии могут помочь Украине

Строительство газопровода "Северный поток – 2" зимой грозит местам зимовок уток. Местные экологи требуют перенести работы на следующее лето

Федеральное управление Германии по морскому судоходству и гидрографии приступило к рассмотрению заявки компании Nord Stream 2, оператора газопровода "Северный поток – 2". Она запросила разрешение на строительство трубопровода в зимние месяцы. Об этом сообщила газета Bild.

Чиновникам придется учитывать мнение экологов, которые считают, что зимние работы могут помешать зимовке у балтийского побережья на севере Германии миллионам водоплавающих птиц. По их мнению, запрос должен быть отклонен, а работы могут начаться не ранее лета 2020 года.

"Маршрут (газопровода, - ред.) пролегает через самый важный район зимовки морских птиц в Балтийском море. В ближайшие месяцы более миллиона морских уток, гагар и поганок будут отдыхать в Поморском заливе", - заявил Ким Детлофф из Немецкой ассоциации охраны природы.

Намерение строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании. Bild при этом указывает, что газопровод рассчитывают достроить до ввода в действие санкций Сената США, угрожающих компаниям, которые предоставляют суда для укладки труб под водой.

Напомним, что любое препятствие строительству этого газопровода играет на руку Украине, так как заставляет РФ быть более уступчивой в вопросе заключения нового контракта на транзит газа в ЕС по территории Украины.

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