Выживание без купюр. Как изменятся банковские услуги и почему нужно забыть о приватности

Представьте, вы приходите в супермаркет, берёте продукты с полки и уже на кассе понимаете, что забыли дома кошелёк. Не проблема, думаете вы, можно расплатиться смартфоном. Достаёте его, а он разрядился. И вдруг продавец предлагает вам просто посмотреть в камеру. Ещё пять лет назад это казалось бы фантастикой. Сегодня же технология оплаты лицом уже доступна в некоторых торговых сетях Киева. И это лишь начало прогресса в платёжных технологиях. Фокус выяснил, как банки будут выглядеть в ближайшем будущем.

Бесконтактная оплата

Первая бесконтактная оплата с помощью технологии PayPass в Украине прошла восемь лет назад, и эта услуга сразу же пришлась по душе пользователям. Сегодня, по данным НБУ, в Украине около 22% активных платёжных карт бесконтактные. Их число продолжает расти. Только с начала года количество бесконтактных карт увеличилось до 6,7 млн. А токенизированных, то есть обычных карт, реквизиты которых привязаны к разнообразным гаджетам с NFС-технологией, — до 1,9 млн. Такие карты позволяют проводить мгновенные расчёты через платёжные сервисы Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и др. По состоянию на июль их было 1,1 млн.

По сравнению с прошлым годом их число увеличилось почти на 70%. "Популярность обусловлена безопасностью, скоростью и удобством. Безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карт составляют треть от общего количества безналичных операций в торговой сети (33% и 32,8% соответственно)", — отмечают в НБУ.

Росту количества таких карт способствует развитие платёжной инфраструктуры — 89% торговых POS-терминалов имеют возможность бесконтактной оплаты. С начала текущего года их количество в Украине выросло на 14,1%. Кроме того, карты позволяют оплачивать проезд в общественном транспорте, где внедрена система электронного билета. Например, клиенты Monobank, который предлагает исключительно бесконтактные карты, совершили почти 17 млн транзакций по оплате проезда в киевском метро. На эти услуги приходится около 6% всех платежей клиентов Monobank.

Но чаще всего бесконтактные карты используют для оплаты продуктов в супермаркетах — более 40% платежей. Ещё почти 14% — это платежи в кафе и ресторанах. Более 6% платежей приходится на пополнение мобильного телефона.

Что же касается интернет-банкинга, то, согласно исследованиям компании GfK Ukraine, по итогам 2018 года украинцы чаще всего пользовались им для пополнения мобильного, оплаты товаров и услуг в интернете, перевода средств на карты в пределах банка и оплаты коммунальных услуг.

По данным исследования этой же компании, опубликованным в июле, 34% украинцев совершают онлайн-покупки. Чаще всего в интернете покупают обувь и одежду — почти 2/3 всех транзакций, меньше всего — еду, лишь 11%. Среди товаров, также пользующихся спросом у онлайн-покупателей, техника, бытовая химия и игрушки. Самый популярный способ оплаты онлайн-покупок — расчёт картой на сайте магазина. Такому методу доверяют 36% пользователей. 23% тех, кто покупает в интернете, более надёжным методом считают наличный расчёт при получении товара, ещё 14% готовы перечислять деньги на карту продавца. При этом международными платёжными системами, например WebMoney или PayPal, во время онлайн-шопинга пользуются лишь 2%.

Карточная альтернатива

Каждую пятую безналичную покупку клиенты крупнейшего украинского финучреждения — ПриватБанка — оплачивают с помощью смартфонов и других NFC-гаджетов. Всего в течение суток осуществляется в среднем около 1,5 млн безналичных расчётов. "В сети POS-терминалов ПриватБанка обычными картами ежесуточно оплачивают 1 млн покупок. С помощью NFC-устройств — смартфонов или смарт-часов — оплачивается 310 тыс. покупок", — сообщают в пресс-службе ПриватБанка.

Сегодня почти все новые смартфоны среднего ценового диапазона оснащены технологией NFC. Это позволяет расплачиваться в кассах с помощью девайса одним касанием. Несмотря на то что, по данным НБУ, таким способом рассчитываются лишь 9% пользователей, технология располагает большим потенциалом из-за скорости и удобства проведения операций, притом что технология NFC не сразу покорила мир. Первый телефон с этой функцией представили в 2006 году. Но тогда на компанию Nokia и её модель 6131 обрушился шквал критики. "Зачем эта функция, ею же никто не будет пользоваться", — ехидно замечали профильные журналисты. Но время расставило всё по местам. Как показывают результаты исследования Mastercard Digitalization Trust Survey 2019, 87% украинцев рассматривают мобильный телефон как альтернативу банковским картам. Более половины опрошенных (58%) отметили, что уже пользуются платёжными приложениями. Это один из самых высоких показателей среди европейских стран.

По информации НБУ, по состоянию на начало ноября этого года большинство платёжных карт в Украине — Mastercard (71,3%). Карт Visa в Украине 27,1%. Как рассказывает Фокусу Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине, наша страна находится в мировом тренде развития платёжных инноваций и образа жизни в формате cashless, то есть отказа от наличных. Сегодня уже восемь из 10 операций по платёжным картам безналичные. "С появлением глобальных сервисов Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и отдельных банковских решений в Украине продолжается бум NFC-платежей смартфонами и другими устройствами, такими как смарт-часы и фитнес-браслеты", — отмечает Андреева.

По её словам, Украина стабильно входит в топ-5 стран мира по количеству NFC-транзакций гаджетами с картами Mastercard. А с 2017 года, когда украинцы впервые получили возможность рассчитываться смартфоном, уже 25 банков активировали мобильные кошельки для своих клиентов с помощью диджитал-платформы Mastercard.

Бесконтактные оплаты с помощью не только смартфонов, но и других мобильных гаджетов, тоже становятся трендом. Недавно Украина вошла в топ-10 европейских стран по количеству NFC-платежей с использованием часов, браслетов и т. п. В целом в этом году количество таких оплат в Европе выросло в восемь раз по сравнению с прошлым годом.

Голос поколения

Аудиторская компания "большой четвёрки" KPMG в сентябре этого года обнародовала результаты исследования, в котором попыталась спрогнозировать будущее цифрового банкинга на ближайшие 10 лет.

Аналитики отмечают, что банки будут собирать всё больше данных о жизни каждого человека, анализировать их с помощью искусственного интеллекта, максимально персонализируя свои услуги под клиента. Украинские банки этим уже занимаются. "Мы пытаемся наладить связь с клиентом для сбора аналитики и создания новых продуктов. Следим за поведением и делаем так, чтобы банкинг занимал меньше времени, — это тенденция invisible banking. Чтобы привязать клиента, стремимся добавить в invisible немного эмоциональности", — говорят в ПриватБанке.

Будущее цифрового банкинга связано с использованием голосовых помощников и биометрии, а также искусственного интеллекта для защиты данных. Пластиковые карты для платежей тоже заменят голосовыми командами или визуальной идентификацией.

Результаты исследования Mastercard Digitalization Trust Survey подтверждают готовность украинцев платить с помощью биометрической аутентификации — за высказываются 60% пользователей карт. Что касается способа оплаты, то 45% опрошенных предпочли бы отпечаток пальца.

Оплата с помощью лица пришла на смену QR-кодам и стала стремительно распространяться в Китае. По состоянию на начало ноября текущего года ею пользовались более 100 млн человек. В Украине данную технологию впервые запустил ПриватБанк в сентябре совместно с платёжной системой Visa. Она доступна в четырёх супермаркетах Днепра, а с недавнего времени используется и в нескольких киевских торговых сетях. "Мы первыми в Европе внедряем такой способ оплаты в супермаркетах. Кассы с биометрикой у нас есть в "Великій Кишені", Hop Hey, АТБ", — говорят в ПриватБанке.

Этот способ оплаты надёжный, практичный и недорогой в использовании. Работает по тому же принципу, как FaceID в IPhone, поэтому аппарат распознаёт вас, даже если вы провели весёлый вечер или радикально изменили причёску. "Вы фиксируете своё лицо в мобильном приложении, которое делает из него токен, а потом использует этот токен при оплате. Фотографии клиентов мы никуда не передаём. Такой способ позволяет внедрять данную технологию массово в реальном ретейле", — подчёркивают в банке. А вот к более широкому внедрению голосовых помощников в цифровом банкинге — направлению, которое также активно развивается в мире, — ПриватБанк пока не готов. "Голос — также уникальный идентификатор. И у нас даже есть пилотная технология, но пока мы ограничены возможностями не украиноязычных голосовых помощников — абсолютное качество обеспечивают только на английском", — отмечает Олег Серга, представитель ПриватБанка.

Но в будущем голоса как инструмента для банкинга уверена Вера Платонова, руководящая деятельностью корпорации VISA на семнадцати рынках стран Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы. "Мы точно уйдём от использования ПИН-кодов, паролей и т. п. Возможно, POS-терминалы в существующем виде также исчезнут. Допустим, на кассе будет установлено некое устройство для считывания отпечатков пальцев или распознавания внешности, которое сможет автоматически считывать информацию о товарах в корзине и списывать необходимую сумму со счёта без какого-либо участия самого покупателя и сотрудника магазина. То есть достаточно будет взять товар с полки и выйти с торговой точки", — считает Платонова.

В итоге уже в ближайшем будущем ваше лицо или голос станут самыми важными при покупке чего-либо. В стороне от этих инноваций наша страна точно не окажется, ведь украинцы, как показывает практика, открыты к переменам, особенно в сфере применения новых финансовых технологий.