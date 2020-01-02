Делай деньги. 5 способов добиться повышения зарплаты

Как подорожать на рынке труда и больше зарабатывать, рассказывает Фокус

"В современном обществе есть три вымышленных персонажа, которые встречаются исключительно в городских легендах и романтических комедиях: идеальная женщина, идеальный мужчина и сотрудник, довольный своей зарплатой", — так иронизировал Дональд Трамп в 1980-х будучи еще не президентом США, а одиозным нью-йоркским девелопером. Как ни странно, шутка об американском рынке труда почти сорокалетней давности вполне актуальна для сегодняшней Украины. Результаты опросов, проведенных OLX Rabota, свидетельствуют о том, что 70% наших работающих по найму соотечественников неудовлетворены размером своего заработка. Пенять, однако, не на кого. В подавляющем большинстве случаев недооцененность сотрудника – результат его собственного поведения. Хорошая новость в том, что линию поведения всегда можно изменить, а значит, и добиться повышения зарплаты. Фокус предлагает ознакомиться с пятью простыми способами быстро подорожать на рынке труда и больше зарабатывать.

От перемены мест сумма зарплаты повышается

Для наемного персонала в Украине крайне невыгодно подолгу оставаться в одной компании. Зарплату в нашей стране повышают преимущественно при смене места работы. Денежное поощрение за лояльность к работодателю в наших широтах – исключение. Культуры регулярного пересмотра размеров денежного вознаграждения и индексирования зарплат во время инфляции в Украине нет. Большинство нанимателей предпочитают платить тот самый минимум, за который люди все еще готовы работать. Зарплату повышают, когда есть необходимость в сжатые сроки найти и привлечь нового человека. Поэтому те, кого не смущает перспектива частой перемены мест и коллективов, оказываются в гораздо лучшем положении.

Учиться и еще раз учиться – никто не отменял

"Белый воротничок" почти из любой отрасли может заметно подорожать и добиться повышения зарплаты, получив дополнительную квалификацию. Особую ценность сегодня имеет образование в сфере IT. Множество новых высокооплачиваемых специальностей возникают на стыке информационных технологий и других отраслей. В Украине это дело недалекого будущего, а на Западе – сегодняшняя реальность. К примеру, в странах Европы одной из самых востребованных и дорогих разновидностей юристов в последнее время стали адвокаты и консультанты, специализирующиеся на делах, связанных с высокими технологиями. Биотехнологические компании по всему миру на очень высокие зарплаты нанимают людей, у которых есть и диплом по естественным наукам, и квалификация программиста. Молодому специалисту, заботящемуся о завтрашнем дне, стоит научиться программировать, вне зависимости от того, каким было его первое образование. Тогда развитие технологий искусственного интеллекта и автоматизация рабочих процессов, не просто не вытеснит его с рынка труда, а увеличит его ценность.

Заграница нам поможет

Множество западных фондов различного масштаба и направленности регулярно раздают гранты для жителей "развивающихся стран". В списке таких государств почти всегда фигурирует Украина. Как правило, проще всего получить грант на изучение какого-нибудь глобально-актуального вопроса, связанного с вашей специальностью. Таких программ больше всего, зачастую они предполагают годичное или полугодичное обучение в Европе или США. Тем, кто быстро приспосабливается к новой обстановке и вовремя проявляет инициативу, нередко представляется шанс привлечь внимание западных работодателей. Особенно щедры на грантовые предложения организации, базирующиеся в Германии и Австрии, так что знание немецкого языка существенно расширит ваши возможности. Условия участия в датируемой программе обучения порой предлагают определенные возрастные ограничения. Так что озаботиться поиском подходящего гранта лучше до 35 лет.

Самореклама online

В наши дни необязательно тратиться на создание собственного сайта-визитки, достаточно "рабочего" аккаунта в социальной сети. Только вести его нужно добросовестно: часто обновлять информацию, оценивать запросы целевой аудитории и публиковать посты, которые привлекут ее внимание. Материалы, касающиеся вашей профессии, должны составлять не меньше 50% наполнения, но не больше 80%. Информационный поток обязательно нужно разбавлять личными и общечеловеческими темами, шутками, возможно, рассказами о путешествиях.

Выглядеть на миллион

Как бы банально это ни звучало, претендентов на высокооплачиваемые должности в Украине все еще "встречают по одежке". Директор по персоналу одной крупной компании в приватной беседе признался автору этого текста, что часто снижает сумму предлагаемой зарплаты, если по внешнему виду кандидата понимает, что тот согласится и на меньшее. "Одевайтесь для той работы, которую хотите получить", — еще одна цитата из Дональда Трампа, который всегда умел произвести впечатление успешного человека. Одежда, обувь и часы кандидата на замещение вакансии должны выглядеть так, будто он уже сейчас зарабатывает не меньше, чем ожидает получить от нового работодателя. Кроме того, следует уделить внимание состоянию ваших зубов, волос, ногтей и кожи. Дорогой костюм не поможет создать образ преуспевающего человека, если станет ясно, что вы вынуждены экономить на стоматологе.