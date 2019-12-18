В Украине есть проблемы с наполнением бюджета, – Гончарук
2019-12-18 19:58:35
Некоторые программы до конца года не будут профинансированы
В Украине имеются проблемы с наполнением государственного бюджета.
Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук во время открытия Офиса противодействия рейдерству, сообщает УНИАН.
"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда", – сказал он.
По его словам, некоторые программы до конца года не будут профинансированы.
Среди причин недовыполнения бюджета премьер назвал укрепление гривны, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на текущий год.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.
- 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2020 год. В Кабмине говорили, что пересмотрят его основные показатели после утверждения обновленного макропрогноза.
- 2 декабря закон о госбюджете на 2020 год передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2020 год.
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