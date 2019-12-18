В Украине есть проблемы с наполнением бюджета, – Гончарук

2019-12-18 19:58:35

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Некоторые программы до конца года не будут профинансированы

В Украине имеются проблемы с наполнением государственного бюджета.

Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук во время открытия Офиса противодействия рейдерству, сообщает УНИАН.

"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда", – сказал он.

По его словам, некоторые программы до конца года не будут профинансированы.

Среди причин недовыполнения бюджета премьер назвал укрепление гривны, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на текущий год.

Как ранее сообщал Фокус:

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