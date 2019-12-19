Обмен "любезностями" в Нацбанке: Смолий и Данилишин заговорили о политике и коррупции

Конфликт между председателями правления и Совета НБУ стал публичным

Правление Национального банкр обвинил отдельных членов Совета НБУ в политической мотивированности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в Facebook.

В нем со ссылкой на председателя НБУ и члена Совета НБУ Якова Смолия говорится, что непоследовательность Совета в стратегических документах и решениях, которые он принимает на фоне отсутствия единства в коллегиальном органе, вызывает немало вопросов.

"Почему выводы, которые фигурируют в решениях Совета НБУ, не соответствуют стратегическим приоритетам, которые тот же Совет устанавливает для НБУ? Почему часть Совета настойчиво проталкивает в решения коллегиального органа оценочные суждения вместо обсуждения их во время профессиональных экономических дискуссий? Почему Совет игнорирует долгосрочный эффект, который политика НБУ имеет на экономику, и фокусируется на краткосрочных последствиях вопреки экономической логике? Я вижу только один ответ на все три вопроса - политическая мотивированность отдельных членов Совета НБУ", – заявил Смолий.

В ответ председатель Совета НБУ Богдан Данилишин написал в Facebook, что публичная активность правления по дискредитации Совета НБУ является попыткой отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в Нацбанке, которые расследуются правоохранительными органами.

"Аномальная публичная активность правления по дискредитации Совета НБУ, которую вы сейчас наблюдаете, - это не просто плохие отношения между Смолием и Данилишиным, или борьба за то, чтобы Совет НБУ в конце концов стал влиять на стратегические аспекты работы Нацбанка, как это и предусмотрено законом. Это попытка дискредитировать председателя Совета НБУ до того, как информация о причастности отдельных членов правления к возможным фактам коррупции, в том числе - политической, станет публичной", – считает он.

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