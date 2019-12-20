Сегодня вводится в оборот монета номиналом в 5 гривен
2019-12-20 08:58:08
Жизнь монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты находятся в обращении около 20-25 лет
С 20 декабря Национальный банк Украины водит в оборот монету номиналом в пять гривен.
Об этом сообщает сайт Нацбанка.
"Этими нововведениями Национальный банк завершит оптимизацию текущего номинального ряда гривны, которая продолжалась с 2014 года", – сказано в сообщении.
Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег – первый начался 27 апреля 2018, когда в обороте появились монеты номиналом в одну и две гривны. Третий запланирован на середину 2020 года, когда введут монету номинальной стоимостью в десять гривен.
В Нацбанке говорили, что замена банкнот номиналами 5, а также 10 гривен на монеты объясняется тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен.
В Нацбанке говорят, что жизнь монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты находятся в обращении около 20-25 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
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Национальный банк Украины решил ввести в оборот банкноту номиналом 1000 гривен.
- По сообщению Пенсионного фонда Украины, утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за февраль 2019 года в сумме 8328 гривен 77 коп.
- Зарплаты в Украине самые низкие в Европе.Об этом заявили комитете ВР по вопросам социальной политики.