Цифры в зарплатных ведомостях украинцев больше не растут, – Госстат
2019-12-27 18:50:03
Максимума номинальные зарплаты достигли летом 2019 года
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2019 года составила 10679 грн, что на 48 грн меньше по сравнению с октябрем. Об этом сообщил Госстат.
При этом уровень зарплат значительно ниже пика, достигнутого в июле-2019 (10971 грн)
Однако реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2019 года к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.
Самая высокая официально начисленная средняя зарплата в ноябре была в Киеве – 15974 грн, самая низкая – в Херсонской области – 8267 грн. В большинстве регионов зарплаты находятся в пределах от 8000 до 9000 грн.
Самую большую зарплату получают в сфере финансов и страховой деятельности – 19221 грн, самую низкую – в охране здоровья и предоставлении социальной помощи – 7019 грн и временного размещения и организации питания – 6790 грн.
Напомним, проект государственного бюджета-2020 рассчитан по сценарию Минэкономики, согласно которому экономика страны вырастет на 3,7%. Темпы же роста реальной зарплаты замедлятся до 10,1% в 2020 году, 7,5% в 2021-ом и 7,2% в 2022-ом. При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он ожидается на уровне 11,1%. Среднемесячная заработная плата работников составит: 12497 грн в 2020 году, в 14187 грн в 2021-ом и 16014 грн в 2022-ом.
Премьер-министр Алексей Гончарук уже заявил, что Кабмин подготовит новый макропрогноз в начале 2020 для пересмотра параметров госбюджета.
Как ранее сообщал Фокус:
- Зарплаты в Украине самые низкие в Европе. Об этом заявили комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики в рамках слушаний "Проблемы формирования заработной платы в бюджетной сфере и на государственных предприятиях".
- Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в госбюджет-2020 средства на повышение зарплат учителей не заложены.