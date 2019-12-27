Операторы ГТС Украины и Молдовы договорились о транзите газа

Недавно Оператор ГТС уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. Ведутся переговоры и со словацким оператором

"Оператор ГТС Украины", "Молдоватрансгаз" и "Молдовагаз" подписали техническое соглашение о взаимодействии.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

Это соглашение позволит транспортировать газ между Украиной и Молдовой в обоих направлениях через Алексеевку, Гребеники, Каушаны, Ананьев и Лиманское.

Таким образом, транбалканский газовый коридор будет полностью разблокирован и Молдова сможет с 1 января 2020 года получать газ с украинской ГТС.

Недавно Оператор ГТС уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. Сейчас продолжаются переговоры со Словакией и российским "Газпромом".

13 декабря Украина уже подписывала с Молдовой соглашение в качестве "превентивной меры", на случай, если не удастся договориться с "Газпромом" по транзиту.

Украина тогда соглашалась поставлять Молдове газ и электричество в порядке исключения.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября премьер Майя Санду заявила, что если Украина и РФ не договорятся по транзиту газа, Молдова на зиму может остаться без российского газа.

В то же время, у Молдовы "есть некоторые технические решения". Одно из них состоит в том, чтобы закупать и хранить газ в Украине, хотя объемов хранения, которые может предложить Украина, не хватает для обеспечения газом всей территории Молдовы.