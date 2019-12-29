Премьер назвал города, где стоимость отопления снизится уже в январе
2019-12-29 12:37:00
Алексей Гончарук сообщил, что 20 городов присоединились к правительственной инициативе
Премьер-министр Алексей Гончарук заявили, что 20 украинских городов уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло. Об этом сообщил премьер в Facebook.
"К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов — Харьков, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ривне, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Киев. Жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло", – сообщил Гончарук.
Глава правительства призвал и другие города присоединиться к инициативе, чтобы сумма в платежках за отопление уменьшилась уже с января 2020 года.
Еще 26 декабря Кабмин принял соответствующее постановление, которое разрешает теплопоставщиам делать пересчет в платежка, если снижаются цены на газ в сравнении со стоимостью, заложенной в тарифе.
Гончарук утверждает, что такие изменения позволяют уменьшать стоимость отопления до 30%.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце ноября Кабинет министров одобрил гарантированную цену на газ для населения на период отопительного сезона. Для этого разработана программа "Гарантированная цена на газ". Указанная цена будет на 7% меньше, чем в предыдущем году.
- А президент Владимир Зеленский заявил, что правительство нашло решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое на следующую зиму.