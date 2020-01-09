Отец министра Кабинета министров оспаривает в суде национализацию Приватбанка

Бывшие связанные лица Приватбанка просят признать незаконной принудительную конвертацию их средств в новые акции банка

Хозяйственный суд Киева 2 января открыл производство по иску бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Минфину и Приватбанку. Об этом сообщил Finbalance.

Суть иска состоит в том, что Дубилет просит признать незаконной принудительную конвертацию его депозитов в новые акции банка в процессе его национализации в декабре 2016 года (процедура bail-in).

До национализации банка Дубилет был миноритарным акционером – ему принадлежало 2,72% акций.

Александр Дубилет – отец нынешнего министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

Аналогичные иски в конце декабря 2019 года подали и другие бывшие топ-менеджеры Приватбанка, которые также владели миноритарными пакетами акций (от 0,16% до 0,32%): первый заместитель председателя правления Тимур Новиков, первый заместитель председателя правления Олег Гороховский, экс-первый заместитель председателя правления Владимир Яценко, экс-заместитель председателя правления Татьяна Гурьева, экс-заместитель главы правления Людмила Шмальченко и другие.

Ранее, в 2017–2018 годах эти экс-руководители Приватбанка уже обращались с исками к государству в райсуд Киева. Тогда суд отказался рассматривать их, придя к выводу, что такие споры – компетенция судов хозяйственной юрисдикции.

В декабре 2019 года с исками к Приватбанку и Минфину в Хозсуд Киева обратились ряд компаний, средства которых тоже попали под bail-in. Их средства были обменены на акции, так как эти компании государство посчитало связанными лицами с банком.

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