Акции протеста под НБУ обещано продолжить после праздников

Не сделав никаких заявлений, митингующие ушли из-под здания НБУ вечером 20 декабря

Акция под зданием Национального банка является бессрочной и протесты возобновятся после новогодних праздников. Об этом заявил координатор общественной организации "Стоп коррупции" Роман Бочкала, сообщил Интерфакс-Украина.

Напомгним, акция "Остановим коррупцию в НБУ" под стенами НБУ началась 13 декабря. А в начале декабря митингующие также прибыли к домам руководителя Нацбанка Якова Смолия и его зама Екатерины Рожковой.

В конце ноября правление НБУ заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятор в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из Приватбанка до национализации", – говорится в обращении правления НБУ.

Не сделав никаких заявлений, митингующие вечером 20 декабря ушли из-под здания НБУ.

В Нацбанке связывают это с тем, что на ближайший месяц не ожидается судебных разбирательств, в которых фигурирует Приватбанк, и заказчики этих акций решили не тратить средства.

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