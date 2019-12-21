Судебных заседаний по делам ПриватБанка не будет до конца января, – НБУ

В НБУ считают, что новогоднего настроения стало больше

Судебных заседаний по делам ПриватБанка не будет до конца января. Суды поставили их на паузу.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка на своей странице в Facebook.

"Наше предновогоднее настроение могли легко испортить суды, приняв решение не в пользу государства по делам о ПриватБанке. Святой Николай решил прислушаться к желаниям Национального банка, и суды пока поставили на паузу все дела, которые рассматривались на этой неделе", – говорится в сообщении.

В НБУ считают, что это пока не победа, но новогоднего настроения стало больше.

В Нацбанке также добавили, что сегодня их сотрудников ждал еще один подарок в виде прекращения акций у стен здания.

"Заказчики митинга под стенами НБУ заметили, что заседаний судов по темам вокруг ПриватБанка не будет еще до конца января, и свернули митинг. Исчезли палатки, авто, металлические бочки и сцена, стихла музыка, и никто не мерзнет на улице. Вот такая волшебная получилась ночь с 20 на 21 декабря", – добавили в Нацбанке.

Как ранее сообщал Фокус:

18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка".

11 декабря Кабмин также подал в Раду законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам - это якобы одно из требований МВФ.

Игорь Коломойский считает, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.

Сам же президент Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе заявил, что правительство не собирается возвращать национализированный "ПриватБанк" бывшим владельцам.