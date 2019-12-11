Кабмин подал парламенту законопроект о запрете возвращения "ПриватБанка" Коломойскому

Законопроект предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка

Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Текста законопроекта еще нет на сайте, однако, есть в распоряжении Украинской правды.

Проект закона под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы" меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка.

Законопроект предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.

Многие изменения были внесены в статью 41, 41.1 упомянутого закона. Именно согласно статье 41.1 кпомянутого закона "Приватбанк" был выведен с рынка.

По данным собеседника в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

Вместе с тем ЭП не нашла во внесенных в статьи 41, 41.1 изменениях прямого запрета на возвращение неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Кроме того, в законопроекте находится:

Переписан раздел о существенное участие в капитале банка и его структуру собственности. Все достаточно жестко и под контролем НБУ. Подробно прописан порядок приобретения/увеличения существенного участия. Если увеличение/приобретения существенного участия не было согласовано с Нацбанком, он может временно лишить такого владельца использования права голоса и/или требовать отчуждения соответствующих акций банка.

Прописываются обязательства банков соблюдать нормативы НБУ - ликвидности, капитала и др.

НБУ получает право требовать изменения состава совет или правление банка, если НБУ считает, что эти лица неэффективны.

Руководители банков обязуются предотвращать появление конфликта интересов.

Банк обязуется определять связанных лиц к совершению операций с ними. НБУ при осуществлении банковского надзора вправе определять связанных лиц.

Уточняется понятие банковской тайны (решение о признании банка неплатежеспособным является БК), прописываются условия распространения информации, которая относится к БК. Раскрытие БК Нацбанком возможно в трех случаях: на запрос физ-лица по запросу юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.

В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему "реального ущерба".

Как ранее сообщал Фокус:

СМИ сообщили, что украинские власти могут законодательно запретить возврат банков их бывшим владельцам. Такое условие якобы выдвинул МВФ.