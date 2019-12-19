Суд по национализации ПриватБанка перенесли

Суд перенес заседание до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов

Шестой апелляционный суд Киева перенес заседание в деле о национализации ПриватБанка.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук заявил, что суд перенес заседание до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

По его словам, судебное заседание состоится не ранее февраля 2020 года.

Таким образом, судебное заседание состоится не ранее февраля 2020 года, поскольку большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января 2020 года в рассмотрении кассационной жалобы "ПриватБанка", Минфина и НБУ на решения судов по делу о вкладах семьи Суркисов в национализированном "ПриватБанке", а также о законности процедуры bail-in.

18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка".

11 декабря Кабмин также подал в Раду законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам - это якобы одно из требований МВФ.

Коломойский же все равно считает, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.

Как ранее сообщал Фокус:

23 октября глава ОП Андрей Богдан на встрече с послами стран G7 заявил, что никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам нет.

Министр финансов Оксана Маркарова также уточнила, что украинская сторона обсуждает с МВФ вопрос возврата 155 млрд грн, потраченных на национализацию ПриватБанка