Протестующие пришли под дома Смолия и Рожковой. В НБУ говорят о продолжении террора

Замглавы НБУ утверждает, что правление регулятора не получиться запугать "рэкетирскими методами"

Участники акции "Остановим коррупцию в НБУ" прибыли к домам главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой. Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на информированные источники.

"В понедельник протестующие на въезде в поселок, где проживает Смолий, установили палатку и организовали митинг, оказывая психологическое давление на всех жителей. Якобы получили разрешение от сельсовета на бессрочную акцию протеста", – сказал собеседник "Интерфакса".

Вечером того же дня съемочная группа телеканала "1+1" вошла в подъезд, где проживает дочь Смолия с семьей. "Вызвали полицию. Съемочная группа ушла до того, как приехали правоохранительные органы", – добавил источник.

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Эту информацию подтвердила и дополнила Рожкова в Facebook. В 7.00 во вторник к ее дому прибыли 10 протестующих с большими плакатами, включили громкоговоритель и разбудили соседей. "Вызвала полицию, протестующие ушли до того, как она приехала, бросив на земле плакаты с оскорблениями", – написала она.

"Террор со стороны олигархов продолжается. Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям. Но попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х годов не пройдут. Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ. Мы не будем молчать", – добавила Рожкова.

В НБУ также заявили о продолжении террора на свое правление и коллектив, а также добавили, что "заказчики и организаторы митингов искажают демократическое право граждан на свободу слова и свободное высказывание своих взглядов для удовлетворения собственных бизнес-интересов".

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