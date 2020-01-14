Clear Junction пополнила список разрешенных в Украине платежных систем

Система позволяет вести операции в 31 стране

Нацбанк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Она стала 13-ой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

Платежной организацией Clear Junction является британская компания Clear Junction Limited, имеющая статус авторизованного учреждения электронных денег.

На ее сайте говорится: "Основанная в 2016 году командой ветеранов с многолетним опытом работы в сфере международных платежей и банковских операций, Clear Junction является глобальной платежной компанией, которая предлагает комплексное решение для регулируемых платежей, основанное на запатентованной собственной технологии". Компания ведет операции в 31 стране европейской экономической зоны.

Как ранее сообщал Фокус: