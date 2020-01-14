Clear Junction пополнила список разрешенных в Украине платежных систем
2020-01-14 13:09:12
Система позволяет вести операции в 31 стране
Нацбанк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Она стала 13-ой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.
Платежной организацией Clear Junction является британская компания Clear Junction Limited, имеющая статус авторизованного учреждения электронных денег.
На ее сайте говорится: "Основанная в 2016 году командой ветеранов с многолетним опытом работы в сфере международных платежей и банковских операций, Clear Junction является глобальной платежной компанией, которая предлагает комплексное решение для регулируемых платежей, основанное на запатентованной собственной технологии". Компания ведет операции в 31 стране европейской экономической зоны.
Как ранее сообщал Фокус:
- Платежная система Lime Money стала 12-ой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковскими учреждениями.
- Платежная система "Юапей" стала 11-ой внутригосударственной платежной системой на рынке страны, которая создана небанковскими учреждениями.
- Суд апелляционной инстанции 27 ноября 2019 года подтвердил законность отмены регистрации платежной системы TYME.