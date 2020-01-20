Кирилл Шевченко: Рейтинг "развития" – большой задел для нашей работы по трансформации Укргазбанка

Агентство IBI-Rating подтвердило рейтинг надежности вкладов Укргазбанка на уровне "5+"

Агентство IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг Укргазбанка на уровне uaAA с изменением прогноза рейтинга со "стабильного" на "в развитии". Рейтинг надежности банковских вкладов подтвержден на уровне "5+" (отличная надежность). Об этом сообщает УНИАН.

"Рейтинг "развития" - огромный задел для нашей работы по трансформации Укргазбанка в привлекательный инвестактив. Действительно, сегодня наш банк является высокорентабельным и демонстрирует высокие показатели эффективности - в течение года чистый доход увеличивался с каждым месяцем, нам удалось существенно превысить показатель предыдущего года. Но для нашей команды это совсем не повод останавливаться, а наоборот - хорошая мотивация для большего. Мы уже наметили план на 2020 год, определили новые цели и решительно идем к ним", – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Подтверждение рейтингов Укргазбанка с изменением прогноза на "в развитии" обусловлено ожидаемым вступлением в капитал нового стратегического инвестора - Международной финансовой корпорации (IFC), длительным улучшением рыночных позиций и диверсификации деятельности путем привлечения новых клиентов, высокими показателями капитализации и ликвидности, качеством активов и достаточным уровнем резервирования проблемной задолженности, высокими показателями эффективности основной деятельности, а также поддержкой со стороны государства.

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Как отмечается в отчете, по итогам 9 месяцев 2019 среди 76 банков Укргазбанк занял 4 позицию по размеру активов, 6 - по объему средств населения, 9 - по размеру балансового капитала и 15 - по размеру полученной прибыли.

Кроме того, эксперты акцентируют внимание на том, что благодаря активному развитию банковских продуктов и активного сотрудничества с корпоративным сектором, Укргазбанк в течение анализируемого периода возглавил список банков по объему средств, привлеченных от юридических лиц.

Банк укрепил рыночные позиции и сейчас обслуживает более 2 миллионов клиентов. Развитая сеть территориальных подразделений Банка охватывает все области. Клиентская база диверсифицирована по категориям клиентов, программами, отраслями экономики и регионами.

Регулятивный капитал учреждения по состоянию на 1 октября 2019 года составил 6,6 млрд грн, чистые активы и балансовый капитал - 104 млн грн и 6,4 млрд грн соответственно. Деятельность банка в анализируемом периоде была прибыльной, а показатели эффективности основной деятельности - высокими. Чистая прибыль Укргазбанка по итогам января-сентября 2019 составила почти 347 млн грн.

Вместе с тем, финансовый результат банка по итогам 11 месяцев 2019 года составил 836 млн грн, что на 22% превысило результат аналогичного периода 2018 года.

Как ранее сообщал Фокус:

По итогам 2019 года государственный Укргазбанк ожидает прибыль в размере свыше 1 млрд грн, что соответствует финансовому результату, предусмотренному стратегией развития банка на 2019-2021 годы.