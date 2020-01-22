Украина продаст на внешнем рынке новые 10-летние облигации
2020-01-22 15:53:01
Ценные бумаги будут номинированы в евро
Украина о новом внешнем займе в виде выпуска еврооблигаций в евро с десятилетним сроком обращения, сообщил Минфин.
Банки BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International определены как организаторы этого выпуска. Они подготовят проведение глобального конференц-колла с инвесторами.
Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет выпуск суверенных украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз.
Минфин ранее заявлял о планах осуществить первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в самом начале года.
Напомним, что на сумму этого выпуска облигаций сразу вырастет государственный долг страны.
Как ранее сообщал Фокус:
- Валовый внешний долг Украины (государства и частного сектора) на 1 октября 2019 года составил $119,95 млрд, что на $4,44 млрд, или 3,8% больше, чем кварталом ранее. При этом доля долга к ВВП за квартал уменьшилась с 83,5% до 82,3%.
- В апреле 2019-го падение еврооблигаций-2027 стало максимальным с февраля этого года.
- В мае 2019-го Украина доразместила 10-летние еврооблигации на сумму 350 млн долларов, увеличив сумму выпуску бондов, размещенных в октябре 2018 года.