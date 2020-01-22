Украина продаст на внешнем рынке новые 10-летние облигации

Ценные бумаги будут номинированы в евро

Украина о новом внешнем займе в виде выпуска еврооблигаций в евро с десятилетним сроком обращения, сообщил Минфин.

Банки BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International определены как организаторы этого выпуска. Они подготовят проведение глобального конференц-колла с инвесторами.

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Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет выпуск суверенных украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз.

Минфин ранее заявлял о планах осуществить первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в самом начале года.

Напомним, что на сумму этого выпуска облигаций сразу вырастет государственный долг страны.

Как ранее сообщал Фокус: