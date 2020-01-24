Нацбанк резко снизил курс гривны к доллару
2020-01-24 09:58:38
Ослаблен официальный курс гривны на 19 копеек
Национальный банк Украины установил на 24 января 2020 официальный курс гривны на уровне 24,5212 грн за доллар.
Об этом сообщает сайт НБУ.
В четверг курс гривны был на уровне 24,331 грн за доллар. Таким образом, ослаблен официальный курс гривны на 19 копеек.
Курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:
- Доллар – 24,52 грн за доллар
- Евро – 27,19 гривны за евро
- Российский рубль – 3,96 гривны за 10 российских рублей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Летом на фоне зафиксированной впервые за год дефляции Украина покинула топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией.
- В Нацбанке заявили, что экономика Украины способна расти максимум на 3,5%.
- Bloomberg сообщал, что украинская национальная валюта с начала 2019 года укрепилась по отношению к доллару на 19%, что является лучшим показателем среди мировых валют.
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