Нацбанк резко снизил курс гривны к доллару

Ослаблен официальный курс гривны на 19 копеек

Национальный банк Украины установил на 24 января 2020 официальный курс гривны на уровне 24,5212 грн за доллар.

Об этом сообщает сайт НБУ.

В четверг курс гривны был на уровне 24,331 грн за доллар. Таким образом, ослаблен официальный курс гривны на 19 копеек.

Курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

Доллар – 24,52 грн за доллар

Евро – 27,19 гривны за евро

Российский рубль – 3,96 гривны за 10 российских рублей.

Как ранее сообщал Фокус:

Летом на фоне зафиксированной впервые за год дефляции Украина покинула топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией.

В Нацбанке заявили, что экономика Украины способна расти максимум на 3,5%.