Кирилл Шевченко: Украинцы направили более 1,3 млрд своих сбережений на улучшение экологии

ЭКО-депозит от Укргазбанка пользуется большим спросом

Новый продукт Укргазбанка – ЭКО-депозит, средства которого направляются исключительно на финансирование экологических проектов в Украине – стал наиболее популярной депозитной программой среди клиентов банка. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"В успехе этого уникального продукта я не сомневался, но результаты превзошли мои ожидания – за месяц от запуска продукта украинцы разместили депозитов на сумму 1, 3 млрд грн. Более того, этот показатель постоянно растет. В начале действия программы ЭКО-вклад сделал каждый второй наш клиент, за 2 недели показатель вырос до 80%. Сейчас ЭКО-депозит от других депозитных программ сознательно выбирают 90% наших вкладчиков. Кстати, самые экологичные вкладчики живут в столице, в Черкасской и Сумской областях", – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

По словам банкира, каждый украинец, который открыл ЭКО-депозит, сделал свой реальный вклад в эко-модернизацию страны, защиту ее окружающей среды и экологии. Так, размещенные средства уже сейчас работают для финансирования почти 40 энергоэффективных проектов, которые позволят ежегодно сокращать выбросы СО2 на 47,6 тыс. тонн, производить на 67, 5 млн кВт*ч в год больше "зеленой" электроэнергии для нужд более 28 тыс. украинских семей, а также ежегодно замещать использования ископаемого топлива на 54580 Гкал для отопления более 17 тыс. квартир.

"Впрочем, за этими сухими цифрами – более чистый воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, и земля, которая нас кормит. За ними, в конце концов, здоровье наше и наших детей! Я искренне благодарен каждому вкладчику и очень горжусь всем коллективом Банка за прекрасные совместные результаты", – добавил Шевченко.

Как ранее сообщал Фокус:

По итогам 2019 года государственный Укргазбанк ожидает прибыль в размере свыше 1 млрд грн, что соответствует финансовому результату, предусмотренному стратегией развития банка на 2019-2021 годы.